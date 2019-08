Preşedintele Klaus Iohannis şi omologul său american, Donald Trump, au adoptat marţi o declaraţie comună în care Statele Unite ale Americii îşi reiterează sprijinul pentru eforturile României de a deveni eligibilă pentru intrarea în Programul Visa Waiver în conformitate cu cerinţele legislaţiei SUA, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

"Ca preşedinţi ai României şi Statelor Unite ale Americii, acţionăm împreună, ca prieteni şi aliaţi, pentru a avansa Parteneriatul nostru Strategic robust şi durabil. Prin parteneriatul nostru, care se aprofundează, vom crea noi oportunităţi pentru creşterea securităţii, dezvoltării şi prosperităţii şi pentru a răspunde mai bine provocărilor şi responsabilităţilor globale pe care le împărtăşim", se arată în declaraţie.

De asemenea, în textul documentului sunt rememorate Revoluţia din 1989 şi aniversarea a 15 ani de la aderarea României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

"Împreună, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea forţelor noastre armate şi pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO cu privire la partajarea echitabilă a responsabilităţilor. Militarii noştri acţionează umăr la umăr pentru apărarea libertăţii şi în vederea consolidării posturii de apărare şi descurajare pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în Marea Neagră, care este de importanţă strategică pentru securitatea transatlantică. De asemenea, căutăm să evităm riscurile de securitate care însoţesc investiţiile chineze în reţelele de telecomunicaţii 5G", se menţionează în declaraţia comună.

În document se precizează că România şi Statele Unite recunosc că securitatea energetică este securitate naţională.

"Subliniem opoziţia noastră faţă de Nord Stream 2 şi alte proiecte care îi fac pe aliaţii şi partenerii noştri dependenţi energetic faţă de Rusia. Resursele de gaze naturale din România au potenţialul de a creşte prosperitatea statelor noastre, precum şi de a întări securitatea energetică a Europei. România şi Statele Unite vor analiza modalităţi de îmbunătăţire a climatului investiţional în domeniul energiei în beneficiul ambelor ţări. Mai mult, încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile", se afirmă în text.

În declaraţia adoptată se afirmă că excelentul parteneriat dintre România şi SUA în domeniul aplicării legii şi al luptei împotriva corupţiei se bazează, în mod ferm, pe un angajament reciproc faţă de statul de drept şi o justiţie independentă, care sunt puternic susţinute de poporul român.

"Subliniem că buna guvernare constituie baza securităţii şi prosperităţii noastre comune", se arată în document.

Cele două părţi se angajează să consolideze, pe mai departe, relaţia comercială şi să încurajeze creşterea investiţiilor în ambele ţări.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, după întâlnirea cu Donald Trump, că a adoptat împreună cu omologul său americano declaraţie comună, document esenţial pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA: "Am adoptat împreună o declaraţie comună. Este prima dată când am făcut acest pas. Este un document foarte important pentru progresul Parteneriatului strategic dintre România şi SUA. Este esenţială dezvoltarea acestui Parteneriat în toate domeniile sale."

Șeful statului a apreciat drept foarte bună întâlnirea cu omologul său american: "Am discutat cu preşedintele Trump în mod pragmatic şi deschis despre căile de aprofundare şi extindere a Parteneriatului strategic, care după 22 de ani de la lansarea sa este puternic şi substanţial, având un potenţial deosebit, pe care împreună putem să-l valorificăm în continuare. Am subliniat că, personal, voi continua să fiu implicat total în dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA."

Iohannis a arătat că i-a transmis omologului american că relaţia transatlantică este vitală: "Sunt convins că Parteneriatul nostru strategic va continua să genereze rezultate pozitive pentru România, pentru SUA şi comunitatea transatlantică în general."

El a menţionat că preşedintele Trump a apreciat faptul că România a atins nivelul de 2% din PIB pentru apărare şi continuă să-şi respecte acest angajament prin achiziţii strategice.

"Preşedintele Trump mi-a mulţumit pentru prezenţa deosebită românească în Afganistan, unde suntem al cincilea contributor dintre statele care sunt acolo împreună cu forţele americane", a spus şeful statului.

Preşedintele Iohannis i-a transmis omologului său american importanţa creşterii prezenţei americane în România, context în care a vorbit şi despre securitatea la Marea Neagră.

ACTUALIZARE 22.59 Președintele Klaus Iohannis face declarații la ambasada României la Washington, după întâlnirea cu Donald Trump:

Great pleasure to meet again with President @realDonaldTrump at @WhiteHouse. We stand together as friends and Allies to advance our robust and durable strategic partnership. pic.twitter.com/z20NKMPcl7