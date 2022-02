Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu: Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită

"Nu am avut discuţia cu domnul Rafila, dar în schimb pot să vă spun părerea mea foarte sincer. Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită pe teritoriul României. Poate ar fi fost oportun, în cazul în care nu am fi găsit o soluţie în zona de energie, să avem o stare de urgenţă pe energie, dar starea de alertă pe pandemie părerea mea este că nu mai trebuie prelungită. Nu am avut această discuţie (cu premierul - n.r.), v-am spus părerea mea, nu am discutat nici cu domnul Rafila. Când eram în Opoziţie, tot timpul am comentat că eram tot timpul defazaţi de restul Europei. Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat dacă PSD consideră că ar mai trebui prelungită starea de alertă.

Acesta a susţinut că România probabil că a depăşit restul Europei la imunitate colectivă prin îmbolnăvire, românii nefiind vaccinaţi în număr mare ca restul Europei.

"Nu (suntem la fel de vaccinaţi ca restul Europei - n.r.), dar avem o imunitate pentru că ne-am îmbolnăvit, cred că depăşim restul Europei. În Bucureşti deja mi se pare că s-a depăşit 85% şi ştiţi foarte bine că am fost unul dintre cei mai mari susţinători ai vaccinării. (...) Asta e realitatea, nu că este un succes imunizarea prin boală. (...) E foarte greu să recâştigi credibilitatea românilor după un şir întreg de gafe şi de necomunicare într-o zonă de pandemie", a adăugat el.

Întrebat în ce context ar trebui să se declare stare de urgenţă pe energie, preşedintele PSD a spus: "Dacă nu se găsesc reguli şi vedem că încă nu au fost impuse contractele bilaterale şi nu se acţionează şi pe aceste zone - dar, repet, mă bucur că premierul a împărtăşit multe din propunerile PSD, făcute de atâtea luni, dar niciodată nu e prea târziu -, în cazul în care nu se găseşte aşa ceva, logic ar fi fost o stare de urgenţă. Sper să nu ajungem acolo. (...) În starea de urgenţă se suspendă contractele şi ai fi putut să câştigi timp ca să reaşezi piaţa. Sperăm că prin acest act normativ să nu fie necesar".

