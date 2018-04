Liviu Dragnea la ieșirea din sediul DNA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Liviu Dragnea, la ieșirea din sediul DNA: "Am fost chemat în același dosar în care am fost chemat și ultima dată când ne-am văzut aici, ca să mi se aducă la cunoștință că mi s-a aprobat cererea care inițial fusese respinsă de a mi se pune la dispoziție dosarul scanat, adică pe suport electronic".

Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârşite în dosarul 'Tel Drum' în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

"Nu vreau să fac declarații politice la sediul acestei instituții. Nu a fost niciun fel de secretomanie, v-am mai spus-o. Nu a fost nimic ascuns. A fost solicitare în biroul permanent al Camerei, s-a aprobat. În urma invitației oficiale din partea primului ministru israelian. La Înalta Curte nu aveam de ce să anunț pentru că eu plecasem spre Înalta Curte, mă sfătuisem cu avocatul și mi-a spus să nu vin la ora unu, să vin, undeva, pe la ora două-trei și, între timp, s-a hotărât să se amâne. Nu am avut de ce să anunț și nu a fost niciun secret. Am dat și comunicat după întâlnire. Am avut întâlniri separate acolo. La cine vreți să cerem voie dacă vrem să părăsim țara? Eu credeam că, după Revoluție, s-a închis interdicția asta, așa îmi aduc eu aminte", le-a spus Liviu Dragnea ziariștilor despre vizita în Israel, alături de premierul Viorica Dăncilă.

"V-ați uitat în Constituție? Guvernul e responsabil de politica internă și externă, în urma programului de guvernare aprobat e Parlament. Uitați-vă bine în Constituție".

"Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare" a spus Liviu Dragnea întrebat dacă premierul Dăncilă își va da demisia.

"Eu sper să se ajungă la adevăr, nu la minciună", a spus Liviu Dragnea când a fost întrebat de jurnaliști despre dosarul TelDrum.

ACTUALIZARE Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că, cel mai probabil, Liviu Dragnea ar urma să fie audiat în dosarul Belina.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, vineri, la Direcţia Naţională Anticorupţie. La intrarea în sediu, Liviu Dragnea nu a făcut declarații.

