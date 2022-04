Preşedintele Macron doreşte să se strângă dovezi care să demonstreze crimele de război comise de Rusia în Ucraina

Emmanuel Macron

"Chiar şi cu măsurile maxime de precauţie pe care le iau" în calitate de şef al statului,"pot spune că acestea sunt crime de război ale ruşilor", a spus Emmanuel Macron pe reţeaua de socializare Brut, adăugând că jandarmi şi magistraţi francezi au fost trimişi pentru a-i ajuta pe ucraineni să stabilească faptele.



"Toţi am fost şocaţi şi bulversaţi, revoltaţi de imaginile din Bucha pe care le-am văzut în urmă cu câteva zile, astăzi la Kramatorsk, pe care le-am văzut la Mariupol, la Harkov" şi "din păcate pe care le vom descoperi în multe alte oraşe'', a spus Emmanuel Macron.



Potrivit acestuia, "serviciile franceze, împreună cu altele, au reuşit să demonteze minciuna statului rus care a constat în a spune că nu Rusia" a comis abuzuri împotriva civililor în mai multe oraşe ucrainene."Vreau să adunăm dovezile"."Şi aşadar, am trimis jandarmi şi magistraţi să coopereze pentru a ajuta (...) să strângă dovezi privind vinovăţia soldaţilor ruşi şi despre identitatea acestor soldaţi ruşi", a adăugat el.



"Am putut demonstra, prin imagini din satelit, că a fost vorba de armata rusă atunci când aceasta era prezentă", a spus preşedintele Franţei, fără a preciza la ce oraş se referă.



Potrivit acestuia,"războiul pe care Rusia a hotărât să îl declanşeze împotriva poporului ucrainean şi-a schimbat natura în ultimele zile din moment ce este clar că aceştia au decis, în mod evident, să desfăşoare operaţiuni împotriva civililor într-un mod metodic, cu scene de violuri care sunt documentate, cu atrocităţi" la adresa civililor.



Emmanuel Macron doreşte aşadar ca Franţa să ajute justiţia ucraineană "dacă este parţial împiedicată, să meargă în faţa Curţii Penale Internaţionale, astfel încât să existe judecată".

