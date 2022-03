Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European

Președintele Klaus Iohannis / FOTO: presidency.ro

La această reuniune a fost invitat să participe şi preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, ca o reconfirmare a unităţii şi a coordonării transatlantice strânse în contextul de securitate actual generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele american se va alătura discuţiei privind răspunsul la agresiunea Rusiei în Ucraina în prima zi a reuniunii europene.



Agenda de discuţii a Consiliului European vizează, în principal, evoluţiile de securitate din Ucraina, cu accent pe sprijinul acordat de către Uniunea Europeană acestei ţări în plan politic, financiar, material şi umanitar. Vor fi abordate şi modalităţile de sprijin în plan european a refugiaţilor ucraineni, facilitate de utilizarea mecanismului de protecţie temporară.



Şefii de stat şi de guvern vor agrea Busola Strategică, instrument care va asigura o ghidare la nivel strategic, pentru următoarea decadă, a acţiunilor în materie de securitate şi apărare la nivelul Uniunii Europene.



În continuarea discuţiilor din cadrul Summitului de la Versailles, liderii europeni vor discuta aspecte legate de asigurarea securităţii aprovizionării cu energie la nivel european, pe fondul măsurilor de reducere a dependenţei faţă de Rusia. Pe baza comunicărilor Comisiei Europene, vor fi abordate situaţia preţurilor la energie, măsurile de sprijin a categoriilor celor mai vulnerabile şi de susţinere, pe termen scurt, a mediului de afaceri.



De asemenea, vor mai fi discutate aspecte economice referitoare la consolidarea Pieţei Interne, gestionarea pandemiei de COVID-19 şi relaţiile externe ale Uniunii Europene, cu accent pe relaţia cu China şi situaţia politică din Bosnia şi Herţegovina.

Anterioara reuniune a Consiliului European a fost informală, desfăşurată sub egida preşedinţiei franceze a Uniunii Europene, în zilele de 10 şi 11 martie 2022.

Liderii UE au adoptat, în context, Declaraţia de la Versailles, care prezintă modul în care UE se poate ridica la înălţimea responsabilităţilor sale şi în care poate proteja cetăţenii, valorile şi democraţiile UE, precum şi modelul european. Declaraţia se referă la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi prezintă modul în care UE poate să întărească capabilităţile de apărare, să reducă dependenţele energetice şi să construiască o bază economică mai solidă, notează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.



Liderii UE au subliniat faptul că agresiunea militară "neprovocată şi nejustificată" a Rusiei împotriva Ucrainei "încalcă grav dreptul internaţional" şi "subminează securitatea şi stabilitatea la nivel european şi mondial". Ei au afirmat, de asemenea, că "Rusia, şi complicele său, Belarusul, poartă întreaga responsabilitate", iar cei care se fac responsabili vor fi traşi la răspundere, inclusiv pentru vizarea fără discriminare a civililor, conform Declaraţiei de la Versailles.



Consiliul European a fost creat în decembrie 1973, ca un organism informal la nivelul UE. Prin Tratatul de la Maastricht (1992), Consiliul European devine un organism oficial (fără să fie una dintre instituţiile Uniunii), iar prin Tratatul de la Lisabona (2009), acesta devine una dintre cele şapte instituţii ale UE. Astfel, Consiliul defineşte orientarea politică generală a UE, dar nu are un rol legislativ la nivelul Uniunii. Consiliul European stabileşte agenda politică, în mod tradiţional prin intermediul "concluziilor" adoptate în cadrul reuniunilor, care identifică subiectele de interes şi măsurile care urmează să fie luate. Din Consiliul European fac parte şefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene. Deciziile în cadrul instituţiei sunt adoptate, în general, prin consens. În anumite situaţii menţionate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în unanimitate sau cu majoritate calificată.

Joi, preşedintele Klaus Iohannis participă, tot la Bruxelles, alături de premierul Nicolae Ciucă, la reuniunea extraordinară a şefilor de stat şi de guvern din ţările membre NATO, organizată la Cartierul General al Alianţei.



