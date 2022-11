Preşedintele Klaus Iohannis efectuează o vizită oficială în Letonia

Klaus Iohannis, președintele României

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita are loc în anul centenarului stabilirii relaţiilor diplomatice româno - letone.



Joi, şeful statului se va afla în vizită oficială în Republica Lituania, la Vilnius, iar vineri va participa, la Kaunas, la simpozionul internaţional "The Idea of Europe". Ulterior, preşedintele va participa, împreună cu omologii din Lituania, Letonia şi Polonia, la un summit dedicat întăririi Flancului Estic al NATO, susţinerii Ucrainei şi Republicii Moldova şi respectiv promovării memoriei europene, cu accent pe combaterea dezinformării şi a tentativelor de rescriere a istoriei.



Administraţia Prezidenţială a informat că pe agenda convorbirilor preşedintelui Iohannis cu omologii leton şi lituanian, precum şi cu ceilalţi înalţi oficiali se vor afla consolidarea relaţiilor bilaterale, inclusiv a cooperării economice şi sectoriale, agenda europeană şi internaţională.



"Având în vedere înrăutăţirea situaţiei de securitate în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, un loc important în discuţii îl va ocupa cooperarea în cadrul NATO şi întărirea Flancului Estic al Alianţei pentru asigurarea securităţii Europei, inclusiv prin participarea României la misiunea de poliţie aeriană întărită în ţările baltice, începând cu anul 2023. Se vor discuta posibilităţile de creştere a eforturilor de asistenţă pentru Ucraina şi refugiaţii ucraineni, având în vedere distrugerile provocate de război şi venirea iernii, precum şi măsurile de susţinere a exporturilor de cereale din Ucraina, pentru asigurarea securităţii alimentare a unor state terţe vulnerabile", a transmis sursa citată.



Pe agenda discuţiilor se va afla şi securitatea energetică, cu accent pe soluţiile de diversificare a aprovizionării cu gaze a Europei, în scopul reducerii dependenţei de gazul rusesc. Vor mai fi abordate evoluţiile din Republica Moldova şi măsurile de asistenţă în contextul economic dificil pe care statul vecin îl traversează, precum şi cooperarea regională, inclusiv din perspectiva Formatului Bucureşti 9 şi al Iniţiativei celor Trei Mări.

