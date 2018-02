Preşedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Adina Pintilie pentru Ursul de Aur primit la Festivalul de la Berlin

"Felicitări Adinei Pintilie, regizoarea filmului 'Nu mă atinge-mă / Touch me not', pentru obţinerea prestigiosului premiu 'Ursul de Aur' la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin! Mult succes în viitoarele proiecte!", a scris președintele Iohannis pe Facebook.

Șeful statului a postat un mesaj de felicitare și pe Twitter, în limba engleză.

Congratulations to Adina Pintilie, director of "Touch me not", for winning the prestigious #GoldenBear award at this year’s Berlin International Film Festival.