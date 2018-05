Preşedintele Klaus Iohannis, la Sofia: Ideea că trebuie să alegem între SUA și UE ar fi profund greșită

Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a declarat la Sofia, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul UE - Balcanii de Vest,că nu au fost discuții pe tema mutării ambasadei României din Israel, nici măcar în particular.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că, în chestiunea politicii externe, colaborarea Guvernului cu Preşedinţia "nu este opţională, este obligatorie".



"În chestiunea politicii externe, colaborarea nu este opţională, este obligatorie, nu există sau cel puţin nu ar trebui să existe abordări diferite", a declarat Iohannis.

Klaus Iohannis a transmis că Romania va fi puternică doar dacă va vorbi pe o singura voce în chestiuni de politică externă și cred că s-a înțeles lucrul acesta. Președintele a spus că aceste discuții ar trebui să se desfășoare în România cu specialiști.

S-au trezit că vorbesc despre mutarea ambasadei. Așa ceva nu se face pur și simplu, nu că nu ar fi frumos, nu că nu ar denota o bună educație, aceste lucruri dăunează grav României, a spus Iohannis despre declarațiile făcute de mai multe voci din PSD cu privire la o posibilă mutare a ambasadei României în Israel.

Referitor la solicitarea de demisie a premierului, Iohannis a spus că: Nu-mi permit să ameninț pe nimeni, ar fi o atitudine primitivă.

Întrebat despre absorbția fondurilor europene, Klaus Iohannis a spus că avem nerealizări majore la fondurile europene și va face zilele următoare o declarație pe această temă.

Președintele a mai spus că dacă observă că lucrurile merg prost este datoria sa să convoace discuții.

A veghea nu este o stare pasivă. Nu stau să asist până dăm cu oiştea în gard. Dacă văd că lucrurile merg prost, cred că este obligaţia mea să atrag atenţia, să convoc discuții. Că celor de la PSD nu le place să le arate cineva oglinda, asta înseamnă ca trebuie să lucreze mai bine, mai cu spor.

În privința relațiilor cu SUA și Uniunea Europeană, președintele României a arătat că relația bună transatlantica este vitală și că ideea că trebuie să alegem între SUA și UE ar fi profund greșită.

Am fost mulțumit când am constatat că majoritatea liderilor europeni așa văd lucrurile. Asta nu însemnă că renunțăm la relația de parteneriat cu SUA sau că cineva renunța a UE. O astfel de atitudine nu ar face deloc bine. Ideea că trebuie să alegem între SUA și UE ar fi profund greșită. Noi romanii am ales și SUA și UE, nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri, am ales singuri acest lucru, a subliniat președintele.

__________________________________

La Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, şefii de stat şi de guvern dezbat subiecte de interes comun, precum conectivitatea, securitatea şi fenomenul migraţiei.

ŞTIRILE ZILEI