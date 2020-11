Preşedintele Klaus Iohannis: De câteva zile, am ajuns pe un palier și tendința este de scădere. Nu intenționez să promovez instituirea unei carantine la nivel național după alegeri

Graficul ratei de infectare după instituirea carantinei zonale

Preşedintele Klaus Iohannis a dat asigurări că nu intenţionează să promoveze instituirea unei carantine la nivel naţional după alegeri.

"Eu nu intenţionez să promovez instituirea unei carantine la nivel naţional, un aşa numit lockdown, după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Repet, nu există nicio intenţie de a intra în lockdown după alegeri. Repet aceste lucruri fiindcă sunt politicieni fără niciun fel de scrupule care încearcă să se profileze cu ştiri de tip senzaţional", a spus şeful statului, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

Președintele a arătat că, începând cu 20 noiembrie, se observă o tendinţă de scădere a evoluţiei infecţiilor cu noul coronavirus, în contextul carantinării zonale: "Am analizat cu precădere măsurile privind carantina zonală şi în acest sens am solicitat INSP o analiză privind evoluţia epidemiei în oraşele şi municipiile carantinate. Datele furnizate relevă, în primul rând, că începând cu 20 noiembrie se observă o tendinţă de scădere a evoluţiei infecţiilor, acest lucru se reflectă în numărul cazurilor săptămânale, cât şi în media zilnică a numărului de cazuri şi a gradului de pozitivare."

Şeful statului a prezentat o analiză a situaţiei privind evoluţia epidemiei în oraşele carantinate și a arătat că s-a ajuns pe un palier şi tendinţa este de scădere.

"Sunt date concrete care dovedesc că măsurile luate de autorităţi au fost corecte şi că populaţia a respectat aceste măsuri, ceea ce ne oferă motive de optimism. Este un început. Nu am învins virusul. Măsurile rămân în vigoare", a subliniat Iohannis.

Potrivit președintelui, carantinarea zonală se va face acolo unde situaţia o va impune. În București datele nu relevă că este nevoie de impunere a carantinei, a precizat Iohannis.

Principalele puncte din declarația președintelui Iohannis:

Am avut astăzi o ședință cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul sănătății Nelu Tătaru și secretarul de stat Raed Arafat pe tema situației epidemiologice actuale din România

Am analizat cu precădere măsurile privind carantina zonală, și, în acest sens, am solicitat Institutului Național de Sănătate Publică o analiză privind evoluția epidemiei în orașele și municipiile carantinate

Datele furnizate relevă în primul rând că, începând cu 20 noiembrie, la nivel național se observă o tendință de scădere a evoluției infecțiilor cu SARS-CoV-2

Acest lucru se reflectă atât în numărul de cazuri săptămânale, cât și în media zilnică a numărului de cazuri și a ratei de pozitivare a probelor

De câteva zile bune încoace am ajuns pe un palier și tendința este linia roșie – tendința este de scăder

Sunt date concrete, care dovedesc că măsurile luate de autorități au fost corecte și că populația a respectat aceste măsuri, ceea ce, sigur, ne oferă motive de optimism

Este dor un început, nu am învins virusul

Măsurile rămân în vigoare

Sănătatea românilor este pe primul loc și orice relaxare prematură periclitează rezultatele obţinute

De ce este nevoie de carantinare în localități? Când rata de infectare crește prea mult, se impun măsuri suplimentare

Acestea se regăsesc în conceptul de carantinare zonală, care reduce mobilitatea, adică locuitorii se întâlnesc mai rar între ei

Vreau să fie foarte clar, nu există nicio intenție, eu nu intenționez să promovez instituirea unei carantine la nivel național, un așa-numit lockdown, după alegerile parlamentare din 6 decembrie

Repet, nu există nicio intenție de a intra în lockdown după alegeri

Repet aceste lucruri fiindcă sunt politicieni fără niciun fel de scrupule care încearcă să se promoveze cu știri de tip senzațional și vor să ne spună ce s-ar putea întâmpla, Lockdown-ul nu se întâmplă!

Abordarea pe care am avut-o până acum s-a dovedit că dă rezultate și o vom menține în continuare

Vom continua să instituim măsuri zonale sau regionale, deci în localități, acolo unde situația o impune, unde avem o creștere prea mare a numărului de cazuri

Trebuie să facem eforturi susținute pentru a obține schimbări pozitive, dar și la nivelul altor indicatori relevanți, pentru că, din păcate, mortalitatea și gradul de ocupare a secțiilor de terapie intensivă sunt încă mult prea ridicate

Prea mulți români pierd zilnic lupta cu acest virus teribil și lasă în urmă familii îndurerate, prea multe persoane dezvoltă forme severe de boală, care necesită tratament de specialitate și internare prelungită în spital

Medicii și întregul personal de suport angrenați în această bătălie – este o adevărată bătălie - depun eforturi uriașe, aproape supraomenești, pentru a salva vieți

Fac din nou un apel către oameni să respecte în continuare regulile de prevenție pentru că numai în acest mod, fiind solidari și responsabili, putem spera să obținem rezultate pe termen lung și să scădem rata infecțiilor

Vreau să mă refer și la un alt subiect, care este deja pe agenda publică, anume celebrarea Zilei Naționale

În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiționale

Însă, cu siguranță, vom fi împreună în spirit, ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre

Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal medical

Va fi, așadar, o ceremonie scurtă, fără paradă militară și, din păcate, fără participarea publicului larg

Recomandarea experților este de a renunța la orice fel de reuniuni și întâlniri, publice sau private, fiindcă acestea accelerează răspândirea virusului

Sunt recomandări pe care vă îndemn să le respectăm, inclusiv de 1 Decembrie.

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

- Dacă se va vaccina public: Da, nu am nicio problemă, dacă asta ajută. Sunt pentru vaccinare.

- Despre imaginile din spitale, depășite de situație, pacienți internați pe holuri: Statul face tot timpul demersuri pentru a crește numărul de paturi. Numărul de paturi la ATI s-a dublat din martie.

- Despre carantinare: Decizia de carantinare a unei localități nu este una ușoară. Din acest motiv s-a solicitat INSP o metodologie foarte clară. Carantinarea se poate lua în considerare local atunci când punctajul devine foarte mare. Pentru București, încă nu s-a ajuns la un număr de puncte care face probabilă carantinarea. În București, acum, nu se discută despre carantinare.

- Câte doze de vaccin vin în România: Nu există niciun vaccin agreat la nivel european. Împărțirea se face proporțional cu populația din fiecare țară. La noi este probabil ca primul set, cel cu care va fi vaccinat persoanlul medical, să ajungă la începutul anului viitor.

- Despre alte restricții: În acest moment nu există intenția de a declara stare de urgență și de a institui un lockdown.

- Despre măștile neconforme: Ele trebuie retrase din comerț, comercianții amendați. Există destul de mulți producători în țară care produc măști de protecție și atunci probabil vor fi acestea mai mult comercializate.

- Dacă românii vor putea merge la schi: La ultimul Consiliu nu s-a discutat despre perioada de vacanță, dar între timp în Consiliul Uniunii s-a discutat mult despre stațiunile montane. Opiniile sunt divergente. În ce privește România vom elabora reglementări specifice. Măsurile generale rămân valabile și se aplică la toată lumea.

- Despre campania electorală pentru PNL: Cunosc destul de bine Constituția, președintele nu poate să fie membru de partid, dar asta nu înseamnă că președintele trebuie să fie un mut sau să nu aibă opinii politice. Am fost foarte franc, am arătat ce prost a guvernat PSD și am făcut afirmații de apreciere la activitatea PNL, care s-a zbătut foarte tare.

- Despre românul închis în China: O să mă documentez despre caz.

Şeful statului a avut azi o şedinţă de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Este a treia zi consecutiv în această săptămână când președintele face declarații.

