Preşedintele Iohannis a avut o discuţie cu șefa Comisiei Europene despre sancţiunile care urmează să fie luate împotriva Rusiei

"Am avut o discuţie consistentă cu preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, cu privire la pachetul de sancţiuni imediate care urmează să fie luate în urma încălcării grave a dreptului internaţional de către Rusia, care a dus la escaladarea gravă a situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre", a scris Iohannis, pe Twitter.

I had a consistent call with Commission President @vonderleyen on the immediate sanctions package to be taken following #Russia’s serious violation of international law resulting in the grave escalation of security situation in the #BlackSea region.