Preşedintele Iohannis a efectuat, în acest an, deplasări externe ce însumează cheltuieli de peste 16,6 milioane de lei

Klaus Iohannis

Conform unui răspuns al Administraţiei Prezidenţiale, la solicitarea Agerpres, cheltuielile aferente pentru cele 21 de deplasări externe ale delegaţiilor oficiale conduse de preşedintele Klaus Iohannis, în anul 2022, însumează 16.604.678,40 lei.



Şeful statului a participat, pe 16 februarie, la Paris, la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron, la un dineu de lucru informal privind situaţia de securitate din Sahel. El a luat parte, pe 17 şi 18 februarie, la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeană - Uniunea Africană, organizat la Bruxelles, iar pe 24 februarie - la reuniunea Extraordinară a Consiliului European (Bruxelles).



În martie, preşedintele Iohannis a fost prezent la reuniunea extraordinară a şefilor de stat şi de guvern din ţările membre NATO, organizată la Cartierul General al Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles (24 martie), şi la reuniunea Consiliului European, tot la Bruxelles (24-25 martie).



Pe 30 şi 31 mai, preşedintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea extraordinară a Consiliului European, care s-a desfăşurat la Bruxelles.



Pe 14 iunie, la Haga, a participat la reuniunea în format restrâns, în pregătirea Summitului NATO; pe 20 iunie, la Riga, în Letonia, la cea de-a şaptea ediţie a Summitului Iniţiativei celor Trei Mari (I3M) şi la cea de-a patra ediţie a Forumului de Afaceri I3M; pe 23 şi 24 iunie, la Bruxelles, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest, Consiliului European şi Summitului Euro în format extins; în perioada 28-30 iunie - la Summitul NATO de la Madrid.



În septembrie, şeful statului a participat la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a, care au avut loc la Londra. Pe 20 şi 21 septembrie, el a condus delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), organizată la New York. Vizita preşedintelui Iohannis în Statele Unite ale Americii a inclus şi o deplasare la San Francisco pe 22 şi 23 septembrie.



În octombrie, preşedintele Iohannis a fost prezent la prima reuniune a Comunităţii Politice Europene şi la reuniunea informală a Consiliului European de la Praga (6-7 octombrie) şi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles (20-21 octombrie).



Pe 7 şi 8 noiembrie, şeful statului a participat la Summitul implementării climatice de la Sharm El-Sheikh, iar pe 11-12 noiembrie - la Forumul pentru pace de la Paris. De asemenea, preşedintele Iohannis a efectuat o vizită oficială în Republica Letonia, la Riga, pe 23 noiembrie, urmată de o vizită oficială în Republica Lituania, la Vilnius, pe 24 noiembrie, şi de participarea pe 25 noiembrie, la Kaunas, la simpozionul internaţional "The Idea of Europe" şi la reuniunea şefilor de stat din Lituania, Letonia, Polonia şi România.



Şeful statului a efectuat pe 2 şi 3 decembrie o vizită de lucru la Atena, iar pe 6 decembrie a participat la summitul UE-Balcani de Vest de la Tirana. Pe 14 şi 15 decembrie a fost la Bruxelles, la summitul UE-ASEAN şi la reuniunea Consiliului European.



* Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, de la începutul anului şi până pe 15 decembrie, preşedintele Iohannis a transmis spre reexaminare Parlamentului 14 legi şi a înaintat Curţii Constituţionale 12 sesizări de neconstituţionalitate.



Până pe 15 decembrie au fost înregistrate 54 de cereri de graţiere. Şeful statului nu a aprobat cereri de graţiere nici în acest an.



Până la aceeaşi dată, au fost acordate 1.024 de decoraţii naţionale şi pe domenii de activitate, civile şi militare de pace (inclusiv cele care intră sub incidenţa Legii nr. 182/2002), dintre care 15 au fost acordate unor instituţii din domeniile sănătăţii, culturii şi cultelor. Au mai fost acordate 28 de decoraţii Drapelelor de Luptă ale unităţilor militare, respectiv două Medalii Aniversare "Centenarul Marii Uniri" (pentru o persoană fizică, respectiv o persoană juridică - cea din urmă fiind o instituţie cu atribuţii în domeniul cultelor). O decoraţie a fost returnată, conform Administraţiei Prezidenţiale.

ŞTIRILE ZILEI