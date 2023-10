Preşedintele Azerbaidjanului a avertizat că decizia Franţei de a trimite ajutor militar Armeniei ar putea declanşa un nou conflict în regiune

Frontiera dintre Armenia şi Azerbaidjan

Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, s-a retras săptămâna trecută de la o întâlnire intermediată de UE cu prim-ministrul armean Nikol Paşinian, la care Bruxellesul a declarat că este alături de Armenia.



Dar Aliev a criticat abordarea UE - şi în special poziţia Franţei - când preşedintele Consiliului European Charles Michel l-a sunat, potrivit unui comunicat azer emis sâmbătă noapte.



Preşedintele Ilham Aliev a spus că "din cauza binecunoscutei poziţii a Franţei, Azerbaidjanul nu a participat la întâlnirea de la Granada", a declarat biroul prezidenţial azer.



"Şeful statului a subliniat că furnizarea de arme Armeniei de către Franţa nu este o abordare care serveşte păcii, ci una menită să declanşeze un nou conflict şi, în cazul în care se produce un nou conflict în regiune, Franţa va fi responsabilă pentru provocarea acestuia", se adaugă în comunicat.



Franţa a convenit asupra unor viitoare contracte cu Armenia pentru a-i furniza echipament militar care să o ajute să-şi asigure apărarea, a declarat ministrul de externe Catherine Colonna la 3 octombrie, în timpul unei vizite la Erevan.



Ea a refuzat să detalieze ce fel de ajutor militar are în vedere pentru Armenia în cadrul viitoarelor contracte de furnizare. Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat Azerbaidjanul, spunând că Baku pare să aibă o problemă cu dreptul internaţional.



Aliev a restabilit luna trecută controlul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah printr-o operaţiune militară de 24 de ore, care a declanşat exodul în Armenia al majorităţii celor 120.000 de etnici armeni din teritoriu.



Aliev a spus că a acţionat în conformitate cu dreptul internaţional, adăugând că opt sate din Azerbaidjan sunt "încă sub ocupaţie armeană şi a subliniat importanţa eliberării acestor sate de sub ocupaţie".

