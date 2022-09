Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în vizită la Kiev

''La Kiev pentru a treia mea vizită de la debutul războiului Rusiei'', a indicat Ursula von der Leyen pe Twitter.

Ea a precizat că va avea întrevederi cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu premierul Denis Şmîgal.

In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1