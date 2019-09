Șefa Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, a făcut anunțul. Ea a spus că Donald Trump "a trădat jurământul de președinte, securitatea națională și integritatea alegerilor americane" pentru că i-a solicitat președintelui Volodimir Zelensky să facă o anchetă în Ucraina în legătură cu Joe Biden, potențial rival de temut în cursa pentru prezindențialele de anul viitor.

Nancy Pelosi: "Camera Reprezentanţilor deschide o anchetă oficială în vederea unei proceduri de destituire. (…) Preşedintele trebuie tras la răspundere. Nimeni nu e deasupra legii".

Președintele Trump, aflat la New York pentru Adunarea Generala ONU, s-a dezlănțuit după aflarea veștii: "O zi atât de importantă la Națiunile Unite, atât de multă muncă și un succes atât de mare, iar democrații au ținut cu dinadinsul să o strice și să o înjosească cu și mai multe știri de ultimă oră, mizerii ale vânătorii de vrăjitoare. Vă vine să credeți?".

Dacă informațiile apărute în presă se vor dovedi adevărate înseamnă că președintele Trump a abuzat de putere și a făcut presiuni asupra unui lider străin să găsească amănunte compromițătoare despre un adversar politic în scrutinul din SUA. Este vorba de Joe Biden, fost vicepreședinte american, al cărui fiu a făcut afaceri cu gaze în Ucraina și a condus chiar o companie care făcea foraje în 2014.

Joe Biden: "Avem un preşedinte care crede că are puteri nelimitate. Un preşedinte care crede că poate face orice".

Dacă în urma anchetei inițiate de democrații majoritari în Camera Reprezentanților se vor aduna suficiente informații, Trump riscă să fie pus oficial sub acuzare.

În istorie, au existat doar două precedente: democrații Andrew Johnson - în 1868 și Bill Clinton - în 1998.

Până acum, niciun președinte nu a fost destituit.

Procedura prevede ulterior un vot în Senatul controlat de republicani, iar obținerea acestuia pare puțin probabilă.

ACTUALIZARE Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi a anunţat marţi declanşarea procedurii de destituire a preşedintelui SUA Donald Trump. Primul pas este începerea unei anchete vizând o convorbire telefonică a liderului de la Casa Albă cu preşedintele Ucrainei, care a avut loc în vara acestui an, precizează News.ro. Donald Trump a reacţionat pe Twitter și a numit acţiunea împotriva sa "o vânătoare de vrăjitoare".

Donald Trump este acuzat că, într-o convorbire telefonică, a făcut uz de funcţie pentru presiuni asupra preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky, cu intenția de a-l determina să declanşeze o anchetă de corupţie care să îl prejudicieze pe Joe Biden, posibil rival al său la prezidenţialele din 2020.

Preşedintele a recunoscut duminică faptul că, în timpul convorbirii cu Zelensky, desfășurată pe 25 iulie, a discutat despre Biden şi despre fiul acestuia, care a lucrat la o companie de forare a gazelor în Ucraina. Trump a negat însă că a încercat să îl convingă să lanseze o investigaţie de corupţie împotriva celor doi, în schimbul deblocării ajutorului militar pentru Ucraina.

Nancy Pelosi a anunţat marţi începerea unei anchete, afirmând că în cazul acţiunilor lui Trump pare să fie vorba despre subminarea securităţii naţionale şi despre încălcarea Constituţiei.

"Preşedintele trebuie tras la răspundere. Nimeni nu este mai presus de lege", a spus Nancy Pelosi.

Trump a anunţat marţi că a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o în această vară cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelensky.

El a comentat apoi anunţul lui Pelosi într-o serie de postări pe Twitter.

