Presa internațională: Români enumerați printre victimele avalanșei din Munții Dolomiți

Cel puțin 6 oameni au murit după ce o porțiune uriașă din ghețar s-a desprins în zona vârfului Marmolada, 3.300 de metri înălțime, cel mai înalt din estul Munților Dolomiți.

14 persoane au fost rănite, conform celor mai recente date. Răniții au fost transportați la mai multe spitale din regiunile Trentino-Alto Adige și Veneto.

Cinci elicoptere şi mai multe echipe cu câini de salvare au fost desfăşurate pentru a căuta persoanele prinse sub gheaţă, zăpadă şi pietre.

O victimă rănită grav a fost transportată cu elicopterul la un spital din Treviso, iar 18 persoane au fost coborâte, de asemenea, cu elicopterul.

Zona unde s-a întâmplat totul este frecventată de turiști pentru că oferă o panoramă totală asupra reliefului.

