Presa britanică anunță demisia iminentă a lui Boris Johnson. Premierul urmează să facă o declarație în cursul zilei

ACTUALIZARE Ministrul pentru afaceri Kwasi Kwarteng spune că noul lider conservator trebuie pus în funcție „cât mai curând posibil.”

We now need a new Leader as soon as practicable. Someone who can rebuild trust, heal the country, and set out a new, sensible and consistent economic approach to help families (1/2) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) July 7, 2022

ACTUALIZARE Liz Truss, ministrul britanic de externe, și-a întrerupt vizita în Indonezia pentru a se întoarce în Marea Britanie. Truss este văzută ca favorită pe lista posibililor succesori ai lui Boris Johnson.

ACTUALIZARE David Davis, fostul ministru pentru Brexit, a declarat într-o emisiune că „nu este prea deranjat” de perspectiva ca Boris Johnson să rămână premier în timpul verii. El a spus că numirea altcuiva în funcția de prim-ministru interimar ar fi dificilă, deoarece se pare că jumătate din cabinet va candida în alegerile interne ale partidului. . Dominic Raab este vicepremier, dar Davis a subliniat că Raab lucrează cu normă întreagă ca ministru al justiției.

ACTUALIZARE Palatul Buckingham a refuzat să comenteze dacă Regina a discutat cu Boris Johnson joi dimineață, relatează PA Media, citată de The Guardian. Regina Elisabeta a II-a se află la Castelul Windsor, iar Circulara Curții a consemnat că și-a ținut miercuri seara audiența săptămânală prin telefon cu Johnson.

ACTUALIZARE Keir Starmer, liderul Partidului Laburist, de opoziție, a declarat că vestea demisiei premierului Boris Johnson este „bună pentru țară". „Nu avem nevoie să schimbăm conservatorii de la vârf - avem nevoie de o schimbare adevărată de guvern. Avem nevoie de un nou început pentru Marea Britanie", a adăugat Starmer.

"Vestea demisiei este una bună pentru țară. Dar ar fi trebuit să se întâmple demult. A fost întotdeauna nepotrivit pentru funcție. Este responsabil pentru minciuni, scandal și fraudă la scară industrială. Și ar trebui să le fie rușine tuturor celor care au fost complici. Partidul Conservator a provocat haos în țară în timpul celei mai grave crize ale costului vieții din ultimele decenii. Și nu pot pretinde acum că sunt cei care rezolvă problema. Nu trebuie să schimbăm conservatorii de la vârf - avem nevoie de o schimbare adevărată de guvern. Avem nevoie de un nou început pentru Marea Britanie."

ACTUALIZARE Nicola Sturgeon, premierul Scoției, spune că nu este plauzibil ca Boris Johnson să rămână prim ministru până în toamnă.

1. There will be a widespread sense of relief that the chaos of the last few days (indeed months) will come to an end, though notion of Boris Johnson staying on as PM until autumn seems far from ideal, and surely not sustainable? https://t.co/SQXuCC1HYH — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 7, 2022

ACTUALIZARE Doi foști miniștri britanici a căror identitate nu a fost făcută publică au declarat pentru The Guardian că ei nu cred că este posibil ca Johnson să rămână în funcție până în toamnă. „Trebuie să plece în seara asta, Raab ar trebui să preia conducerea”,a declarat unul dintre ei, în timp ce un altul a spus: „Trebuie să predea mandatul chiar azi și să plece. Ca să putem avea un prim-ministru interlocutor.”

O altă sursă conservatoare, care ar fi fost cu Johnson în ultimele 48 de ore, a declarat, citată de The Guardian: "Comportamentul lui în ultimele 48 de ore a fost nesăbuit și haotic. Nu se poate avea încredere că va conduce țara până în toamnă. Dumnezeu știe ce va face."

Un fost consilier guvernamental a afirmat că este „periculos” pentru Johnson să rămână în funcție, în timp ce un alt fost ministru l-a numit „o rușine”.

ACTUALIZARE George Freeman, care a demisionat din funcția de ministru al științei în această dimineață, spune că Boris Johnson ar trebui să demisioneze acum și să lase un prim-ministru interimar să preia conducerea.

Now PM has finally done the decent thing he needs to hand in the seals of office, apologise to Her Majesty, allow her to appoint a Caretaker under whom Ministers can serve, so the Conservative Party can choose a new leader properly. https://t.co/vcOb1pvrx1 — George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) July 7, 2022

Potrivit BBC, Boris Johnson va demisiona astăzi din funcția de lider al conservatorilor și va continua ca prim-ministru până în toamnă.

Johnson ar urma să își anunțe public demisia în cursul zilei de azi.

Un purtător de cuvânt al premierului a declarat, potrivit sursei citate: „Prim-ministrul va face astăzi o declarație în fața țării”.

Noul ministru al economiei, Nadhim Zawari, numit miercuri în funcţie de Johnson, şi-a anunţat joi demisia după ce i-a cerut premierului conservator ''să facă ceea ce trebuie'' şi să renunţe la funcţie.

La scurt timp, şi noul ministru al educaţiei, Michelle Donelan, şi-a prezentat demisia.

Ministrul apărării, Ben Wallace, i-a cerut lui Johnson să demisioneze, afirmând în acelaşi timp că el personal va rămâne în funcţie pentru a proteja securitatea naţională.

Până în prezent, peste 50 de membri ai cabinetului Johnson au renunţat la funcţii.

