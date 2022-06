Presă: Scholz, Draghi și Macron merg împreună la Kiev înainte de summitul G7 de la sfârșitul lunii

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat pentru Reuters că nu poate confirma informația.

Vorbind anterior despre o posibilă călătorie la Kiev, Scholz a declarat: „Nu mă voi alătura unui grup de oameni care merg și apoi pleacă doar pentru o fotografie rapidă. În schimb, atunci când o fac, este întotdeauna pentru un lucru foarte special”, potrivit Guardian.

SCOOP: Chancellor Scholz is planning a visit to Kyiv together with Macron and Draghi. They want to meet Zelenskyy in Ukraine in June before the G7 summit. Our exclusive @bild report THREAD (1/3) https://t.co/V6SD3x7EsR