Gheorghe Daniel Rece, preotul din judeţul Constanţa arestat preventiv pentru pornografie infantilă, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru că a încercat să corupă sexual o altă fetiţă, în vârstă de 10 ani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale şi a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de pornografie infantilă în forma tentativei, corupere sexuală a minorilor şi racolarea minorilor în scopuri sexuale faţă de Gheorghe Daniel Rece.



Procurorii susţin că, în perioada 25 iunie - 15 iulie, prin intermediul unei reţele de socializare, preotul a încercat să determine o a doua minoră, în vârstă de 10 ani, să producă material pornografic, constând în crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini în care fetiţa apare ca având un comportament sexual explicit, precum şi să îi transmită şi să-i pună la dispoziţie respectivul material pornografic.



De asemenea, s-a reţinut că, la data de 14 iulie, prin intermediul aceleiaşi reţele de socializare, preotul a pus la dispoziţia fetei imagini cu caracter sexual explicit, cunoscând faptul că aceasta are vârsta de 10 ani.



În cursul aceleiaşi zile, după ce a aflat că fetiţa are vârsta de 10 ani, Gheorghe Daniel Rece a reiterat faţă de aceasta propunerea de a se deplasa în zona Mangalia pentru a întreţine relaţii sexuale cu el.



Pe 17 iulie, Gheorghe Daniel Rece, preot la o biserică din satul Coroana, comuna Albeşti, judeţul Constanţa, a fost arestat preventiv.



El a fost acuzat că a determinat o minoră, în vârstă de 13 ani, să producă material pornografic, constând în crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini şi înregistrări video în care aceasta apare ca având un comportament sexual explicit, precum şi să îi transmită şi să îi pună la dispoziţie respectivul material pornografic.



De asemenea, în cursul lunii iunie, preotul ar fi distribuit, prin intermediul reţelelor de socializare, către o colegă de clasă a minorei, fotografiile în care aceasta apărea în ipostaze cu caracter sexual explicit.

