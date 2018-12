Premierul Viorica Dăncilă se întâlneşte la Bruxelles cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Jean Claude Juncker si Viorica Dăncilă

Prim-ministrul va avea miercuri dimineaţa o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, iar apoi se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene şi va participa, împreună cu delegaţia guvernamentală, la un dejun de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor.



La finalul întrevederilor, premierul Dăncilă şi preşedintele Comisiei Europene vor susţine o conferinţă de presă comună.



Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului efectuează marţi şi miercuri o vizită de lucru la Bruxelles.



Marţi, premierul român a participat la conferinţa "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizată de Institutul Aspen. De asemenea, a avut loc o întâlnire a delegaţiei guvernamentale cu europarlamentarii români.



Reuniunea Colegiului Comisarilor cu Guvernul statului membru care urmează să deţină Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradiţional, înaintea începerii mandatului. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea preşedinţie şi de a discuta priorităţile acesteia.

