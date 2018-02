Premierul s-a întîlnit cu asociațiile care sprijină persoanele cu autism EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Viorica Dăncilă: "Am vorbit cu asociațiile pentru autism, am văzut problemele pe care le preîntâmpină, în următoarea perioadă voi avea întâlniri și cu alte asociații - copiii cu sindrom Down, bolile rare, nevăzători - astfel încât să pot veni cu soluții. Vreau să văd efectiv ce se întâmplă, unde au nevoie de sprijin, ca să pot să vin cu o soluție într-un pachet care să cuprindă toate aceste aspecte".

Discuțiile vin după gafa făcută de premierul Viorica Dăncilă, pentru care aceasta și-a cerut scuze și a afirmat că îi sprijină pe cei care suferă de tulburări din spectrul autist șipe familiile acestora și că va lua măsuri care să îi ajute pe aceștia, a transmis Luiza Gireadă, de la Palatul Victoria.

Tocmai pentru astfel de măsuri a fost stabilită această întâlnire. Asociațiile care susțin persoanele cu autism au venit cu măsuri, cu propuneri pe care să le înainteze Guvernului. E vorba de facilități fiscale pentru ONG-urile care acordă consultații gratuite și terapii pentru persoanele cu astfel de tulburări. De asemenea, aceste asociații au plângeri legate de revoluția fiscală care i-a lăsat cu mai puțâin bani, donațiile persoanelor fizice sunt mai dificil de făcut, și a companiilor. Unele dintre ONG-uri ar putea fi închise, tocmai de aceea e nevoie de mai mult sprijin din partea statului și ca acele facilități ale Ministerului Sănătății să fie cu adevărat puse în practică și sesiunile de terapie să fie decontate de stat.

