Premierul Viorica Dăncilă: Nu văd niciun motiv ca să-mi depun demisia

Premierul Viorica Dăncilă / FOTO: http://gov.ro

Vioica Dăncilă, la România TV: 'Categoric nu. Nu văd niciun motiv să demisionez atâta timp cât am susţinerea coaliţiei de guvernare, atâta timp cât cred că în cele trei luni am avut rezultate bune. Nu văd niciun motiv ca să-mi depun demisia (...). Nu numai ce a spus preşedintele în această zi, şi înainte aprecierile preşedintelui, modul de exprimare a preşedintelui m-au jignit şi acesta a fost motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotroceni'.

Premierul a susţinut că a încercat să-i comunice preşedintelui refuzul de a participa la întâlnirea de la Cotroceni.

Viorica Dăncilă: 'Am încercat. Asa cum am spus, de la învestirea mea am încercat să-mi păstrez echilibrul, să am o cooperare interinstituţională, am sunat astăzi pentru a-i comunica preşedintelui, pentru a avea o discuţie cu dumnealui. Mi s-a spus că este într-o întrunire şi nu poate răspunde şi că această întâlnire va dura până în jur de ora 11.00 şi atunci am comunicat că nu o să mă prezint astăzi la Cotroceni la acea întâlnire. Am sperat ca preşedintele să sune şi să putem discuta despre acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii'.

Decizia de astăzi a lui Klaus Iohannis vine în urma refuzului unui dialog inclusiv pe tema aprobării memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim fără că el să fie consultat.

Coaliția PSD-ALDE nu îi găsește nicio vină și anunță că o păstrează în funcție pe Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă poate fi demisă doar de Parlament, printr-o moțiune de cenzură, iar liberalii așteaptă de ceva vreme momentul pentru a face un asemenea demers. Matematic, cel puțin nu au însă nici o șansă, pentru că PSD - ALDE au o majoritate confortabilă.

Este a doua oară când președintele Iohannis cere demisia unui prim ministru. A mai făcut-o în 2015, când DNA a solicitat începerea urmării penale pe numele lui Victor Ponta.

