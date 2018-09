Declarații premierul Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Viorica Dăncilă: 'Având în vedere că România îndeplineşte criteriile tehnice privind aderarea la spaţiul Schengen, fapt confirmat de către Comisia Europeană, am adresat premierului olandez solicitarea de a susţine România în îndeplinirea acestui obiectiv. Cred cu tărie că România merită să fie în spaţiul Schengen şi că nu trebuie să legăm problematica Mecanismului de Cooperare şi Verificare de criteriile Schengen. În concluzie, în discuţia cu premierul Mark Rutte am subliniat potenţialul considerabil de dezvoltare în continuare a unei relaţii bilaterale dinamice în interesul cetăţenilor noştri. Nu vreau să vorbesc despre dispute politice interne, consider că acestea pot exista în toate statele membre ale UE. Important pentru mine este să aveţi încredere în capacitatea Executivului de la Bucureşti de a-şi îndeplini în mod corect mandatul, să avem relaţii bilaterale şi la nivel european cât mai bune'.

Prim-ministrul român a punctat că este prima vizită a unui premier olandez în România în ultimii 15 ani, iar dialogul a avut ca scop 'extinderea relaţiilor bilaterale în domenii precum investiţiile, cercetarea şi dezvoltarea sau cooperarea în domeniul apărării'.

Premierul Viorica Dăncilă și premierul olandez Mark Rutte au avut declarații commune, la Palatul Victoria.

ŞTIRILE ZILEI