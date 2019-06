Premierul, despre de ce a pierdut PSD alegerile EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deciziile luate într-un cadru restrâns în PSD, lispa dezbaterii la proiectele legislative importante, cum ar fi Ordonanța 114 și tema justiției, din care PSD "a făcut subiectul principal", au fost, după părerea premierului Vioricăi Dăncilă, principalele greșeli ale PSD și motivele pentru care acesta a pierdut alegerile.

Iată câteva dintre declarațiile făcute de premierul Viorica Dăncilă luni seara, la TVR, în emisiunea lui Ionuț Cristache, România 9:

"Dincolo de faptul că am vorbit foarte mult de justiție, dincolo de faptul că poate și Liviu Dragnea a avut partea lui de vină, poate faptul că s-a îndepărtat de forurile staturare, poate pentru că deciziile trebuiau să fie luate într-un cadru mai mare, nu în cadru restrâns, n-aș vrea să fac acuzații pe care nu le pot demonstra. Eu cred că ne-am îndepărtat și de cetățeni, trebuia să mergem mai mult în mijlocul cetățenilor și să le ascultăm păreera lor, nu să venim cu o decizie care să nu avem certitudinea că este dorită. Poate și faptul că nu am spus ceea ce ni se părea incorect. Să ne asumăm anumite greșeli pe care le-am făcut. Cum și eu trebuie să-mi asum, ca premier, că am dat OUG 114, fără o dezbatere mult mai amplă. Nu trebuie să mai luăm decizii fără a discuta cu toți cei implicați".

"S-a vorbit foarte mult (n.r., despre justiție) și a devenit subiectul principal. (...) Am făcut, în cadrul PSD, am avut o singură temă: cea legată de justiție. Acest lucru nu cred că ne-a făcut bine".

ŞTIRILE ZILEI