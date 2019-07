Premierul Viorica Dăncilă, la sediul MAI: Demisiile nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care au greșit. Vă asigur că vom lua cele mai stricte măsuri

Premierul Viorica Dăncilă

Declarații ale premierului Viorica Dăncilă:

După ședința CSAT am avut o întâlnire la MAI cu șefii de arme, pentru a cere implicarea tuturor

În aceste zile au demisionat seful STS si ministrul MAI

Au mai fost demiteri pe intreg lantul de decizie si vor mai urma

Aceste demisii nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care au greșit

Va asigur ca vom lua cele mai stricte măsuri

Avem atat obligatia morala cât si una impusa de lege să-i pedepsim drastic pe cei care se fac vinovati

Le cer implicarea și atentia nu doar în ancheta care vizează acest caz

Am transmis spre Cotroceni numirea lui Mihai Fifor în funcția de ministru interimar

Mă voi implica personal în eficientizarea modului în care statul se raportează la problemele cetățenilor

Sunt multe disfuncționalități în modul de gestionare a situațiilor

Prima sarcina a domnului Fifor va fi să solicite verificări privind modul de funcționarea a Inspectoratelor de Politie

Românii trebuie să continue să creadă în MAI

Am avut o discuție cu șefii de structuri și de direcții din MAI

Am discutat despre acest tragic eveniment și măsurile care se impun

Am discutat despre restructurare, despre modificări legislative care sunt necesare, în ceea ce privește legislația care să pedepsească mult mai drastic aceste lucruri

Lupta împotriva corupției trebuie sa continue, dar nu trebuie lasată mai prejos lupta impotriva rețelelor de trafic de carne vie, a criminalității, a pedofililor

România nu este o țară a infractorilor

Ca prim ministru nu voi lăsa să se lipească această etichetă României

Vom pedepsi pe cei care se fac vinovati

Suntem alături de familia Alexandrei, de familia Luizei

Avem datoria morala să-i pedepsim pe cei vinovati, dar și responsabilitatea în a reglementa lucrurile pentru a nu mai avea loc astfel de evenimente

Am cerut in fiecare județ o analiză, pentru că dacă nu cunoaștem realitatea nu vom putea lua măsurile necesare

Am discutat cu toți cei care se pot implica

Am găsit o deschidere foarte mare la MAI

Nu este oportun acum să dăm vina unii pe alții, acest lucru nu ne aduce nimic bun, doar scindează societatea

Avem nevoie de o abordare pragmatică

Am disponibilitatea de a chema Parlamentul in sesiune extraordinară și a da o OUG pentru a reglementa deficiențele

Am asigurat toți sefii de arme că vor avea in premierul României un partener în a reglementa aceste lucruri

Minsitrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

"În urma discuţiei pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al României, Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi", a declarat Nicolae Moga la Palatul Victoria.

