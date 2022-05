Premierul suedez: ''Guvernul a decis să informeze NATO despre dorinţa Suediei de a deveni membră a Alianţei''. Klaus Iohannis: Alianţa noastră va fi mai puternică ca niciodată

''Guvernul a decis să informeze NATO despre dorinţa Suediei de a deveni membră a Alianţei'', a declarat Andersson într-o conferinţă de presă. ''Părăsim o eră pentru a intra în una nouă'', a adăugat şefa executivului de la Stockholm.

Suedia și Finlanda intră într-o nouă era de securitate. Guvernul de la Stockholm a decis să solicite aderarea la NATO după ce o hotărâre similară a fost anunțată de Finlanda.

Premierul Suediei a vorbit în parlament despre o alegere istorică a țării sale, într-o perioadă în care realitățile de securitate s-au schimbat.

Magdalena Andersson, premierul Suediei: Invazia Ucrainei arată ce este Rusia pregătită să facă. Și trebuie să luăm în considerare posibilitatea ca Rusia să acționeze la acelaşi nivel de risc în vecinătatea noastră imediată. Aceasta este realitatea securității pe care trebuie să o abordăm acum. Și în această realitate, Suedia are nevoie de garanțiile formale de securitate care vin cu aderarea la NATO.

Premierul Suediei a apreciat că, deocamdată, nu vede o amenințare militară directă la adresa țării sale.

O discuție pe tema aderării la NATO a avut loc și în parlamentul din Finlanda.

Cele două state și-au anunțat intenția de a depune simultan candidaturile de aderare la Alianța Nord Atlantică.

Sanna Marin, premierul Finlandei: După părerea mea, apartenența la NATO este un act de pace, este vorba despre războiul care nu se va întoarce niciodată în Finlanda.

Suedia se așteaptă ca procesul de aderare să nu ia mai mult de 1 an, cu ratificarea necesară din partea celor 30 de membri ai Alianței.

Prin decizia de aderare la NATO, Suedia și Finlanda renunță la statutul de neutralitate. Armatele celor 2 țări colaborează de mult timp, iar din anii ‘90 cele 2 state sunt asociate la Alianță prin porgramul Parteneriat pentru Pace. Rusia nu are probleme cu aceste ţări, întrucât intrarea lor în NATO nu reprezintă o ameninţare directă, a apreciat Vladimir Putin la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă.

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse: Dar extinderea infrastructurii militare în acest teritoriu, Suedia şi Finlanda, va provoca cu siguranță răspunsul nostru. Această reacţie va depinde de natura ameninţărilor la adresa noastră.

Norvegia, Danemarca şi Islanda au semnat o declarație comună în care își exprimă sprijinul pentru Finlanda şi Suedia în cazul în care cele două ţări ar fi atacate. Și Marea Britanie a semnat recent acorduri de securitate cu cele 2 state scandinave.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel felicită Suedia pentru decizia de a solicita aderarea la NATO împreună cu Finlanda.

Aderarea Finlandei şi Suediei la NATO va fi 'în beneficiul securităţii şi apărării colective', a scris preşedintele Consiliului European pe Twitter.

With Sweden's application to join @NATO alongside its strategic partner Finland, our security becomes even stronger.



I commend and @SwedishPM on their decision for the benefit of collective security and defense.



EU contribution to NATO deterrence is increasingly invaluable.