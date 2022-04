Premierul slovac confirmă că țara sa a donat Ucrainei sistemul de apărare antiaeriană S-300

Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Heger a explicat că asta nu înseamnă că țara sa s-a alăturat conflictului.

"Pot confirma că Republica Slovacă a donat sistemul de apărare antiaeriană S-300, în urma cererii de asistență a Ucrainei. Donarea sistemului nu înseamnă că Republica Slovacă a devenit parte a conflictului armat din Ucraina" - a scris premierul slovac.

"Națiunea ucraineană își apără cu curaj țara suverană și pe noi. Este de datoria noastră să ajutăm, să nu rămânem pe loc și să fim ignoranți cu privire la pierderea de vieți omenești din cauza agresiunii Rusiei", a mai scris Heger.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.