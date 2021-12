Premierul Nicolae Ciucă: Se analizează situația de la Azomureș, unde s-a decis oprirea temporară a producției. Nu sunt semnale că şi alţi producători s-ar afla în aceeaşi situaţie

Premierul Nicolae Ciucă

"Am discutat această problemă încă de la finele săptămânii trecute, am discutat cu ministrul Energiei, cu ministrul Agriculturii, pentru că producţia de la Azomureş este foarte necesară producătorilor agricoli. Ieri am avut o discuţie pe acest subiect, rămânând ca factorii de răspundere să continue să analizeze care este realitatea, care sunt motivele reale pentru care s-a intrat în această perioadă de oprire a producţiei şi, desigur, împreună vom găsi soluţii. Nu pot să vă spun acum ce vom face pentru că se analizează şi cred că ministrul Energiei poate să dea mai multe detalii tehnice legate de modul în care vom găsi soluţii împreună cu Azomureş să reporneaască producţia", a spus Ciucă într-o conferinţă de presă susţinută la Bilciureşti, în judeţul Dâmboviţa.

Întrebat dacă şi alţi producători s-ar afla într-o situaţie similară celor de la Azomureş, premierul a spus că, până în momentul de faţă, nu există astfel de semnale.

Premierul Nicolae Ciucă a participat la prezentarea proiectului şi recepţia Staţiei de uscare gaze naturale - Grup 145 la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa. La eveniment au fost prezenţi şi ministrul Energiei, Virgil Popescu, preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, parlamentari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

ŞTIRILE ZILEI