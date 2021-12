Premierul Nicolae Ciucă: Marea Unire, ”o lecţie despre perseverenţă şi coeziune, care acum ne este deosebit de utilă şi necesară”

Nicolae Ciucă

Prim-ministrul aminteşte că Marea Unire a avut loc după un lung şir de lupte, după "nenumărate sacrificii umane şi materiale".



"1 Decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna, în istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului naţional: unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluţia de la 1848 şi săvârşită doar parţial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung şir de lupte, după nenumărate sacrificii umane şi materiale. Marea Unire a rezultat în urma exercitării dreptului la autodeterminare exprimat la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia. În mod democratic, s-a decis unirea Basarabiei, Bucovinei şi a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinţei românilor şi rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecţie despre perseverenţă şi coeziune, care acum ne este deosebit de utilă şi necesară. Doar printr-un efort comun vom putea depăşi perioada dificilă pe care o traversăm", se arată în mesajul transmis, miercuri, de Ciucă.

El s-a referit la criza generată de pandemia COVID-19, afirmând că eroii acestui an sunt românii, care, "zi de zi", au dus lupta cu virusul.



"Am încredere că vom reuşi să trecem împreună prin aceste greutăţi şi am încredere în curajul şi credinţa românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de nepreţuit ale naţiunii noastre, care ne inspiră şi ne motivează să mergem mai departe.

Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care, în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 şi a suferinţelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii şi au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulţumesc în mod special şi tuturor celor care fac parte din personalul medical şi au luptat în linia întâi pentru a salva vieţi şi pentru limitarea efectelor pandemiei.

Dar, să nu uităm niciodată sacrificiile înaintaşilor noştri, pe care îi cinstim cu respect şi prin grija pentru absolut toţi românii şi pentru toate regiunile istorice ale României. Ne onorăm trecutul, cu speranţa că lecţiile istoriei reprezintă un exemplu pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun şi mai prosper", a mai spus Nicolae Ciucă.



Acesta şi-a exprimat încrederea că România va trece cu bine prin încercările cu care se confruntă.



"De Ziua noastră Naţională, pe data de 1 Decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toţi cei care simţiţi şi trăiţi româneşte să ne gândim, împreună, timp de un minut, la eroii neamului românesc, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toţii, indiferent unde suntem, indiferent de opţiunile conjuncturale, indiferent de opţiunile politice.

Am încredere că vom trece cu bine peste aceste grele încercări, privind, azi, la mai bine de un secol de la Unirea tuturor românilor, la reuşita extraordinară a înaintaşilor noştri. Prin determinarea, unitatea şi sacrificiile lor, au oferit sens vieţii lor atunci şi viitorului nostru astăzi", a adăugat premierul.

