Premierul Nicolae Ciucă: Lupta anticorupţie trebuie să fie un răspuns colectiv, la care trebuie să participe întreaga societate

Nicolae Ciucă, premierul României

"Ziua de 9 Decembrie este Ziua Internaţională Anticorupţie. Această zi ne aduce aminte de faptul că România are o obligaţie internaţională, asumată ca stat democratic, să depună toate eforturile pentru a limita fenomenul corupţiei la nivelul societăţii. În acelaşi timp, însă, această zi reprezintă mult mai mult pentru România, ca stat de drept membru al Uniunii Europene şi al NATO. Suntem o ţară care a primit acum 30 de ani şansa de a lăsa în urmă un regim comunist criminal şi de a se angaja pe drumul ireversibil al democraţiei occidentale. Din acest motiv, lupta anticorupţie în România nu este doar o obligaţie pe care trebuie să o îndeplinim, rezultată din angajamentele europene. Lupta anticorupţie nu este doar un element al statului de drept, fără de care acesta nu ar putea exista. Lupta anticorupţie nu este doar un ansamblu de legi şi de instituţii locale, naţionale, regionale sau internaţionale. Lupta anticorupţie este toate acestea şi ceva în plus: o credinţă împărtăşită la nivelul întregii societăţi că drumul României nu poate exista în afara democraţiilor occidentale şi a valorilor democratice europene şi transatlantice", a afirmat Nicolae Ciucă.



Corupţia este un fenomen complex, care afectează destinul şi bunăstarea cetăţenilor, activitatea companiilor, instituţii şi chiar state, a adăugat premierul.



"De aceea, lupta anticorupţie trebuie să fie un răspuns colectiv, la care trebuie să participe întreaga societate, mediul de afaceri, organizaţiile neguvernamentale, precum şi toate instituţiile statului, în parteneriat cu organizaţiile regionale şi internaţionale", a subliniat Ciucă.



Totodată, Ciucă a punctat că Guvernul României are rolul de a gestiona eficient mecanismele executive de răspuns la fenomenul corupţiei, în deplin acord cu valorile proeuropene şi transatlantice ale unei democraţii constituţionale bazate pe statul de drept.



"Astăzi sărbătorim, aşadar, nu o obligaţie, ci un destin democratic pentru România, care nu se poate realiza decât prin accentuarea şi consolidarea luptei anticorupţie. În calitate de prim-ministru al României, reafirm angajamentul Guvernului pentru o bună guvernare care să garanteze independenţa sistemului judiciar şi să relanseze lupta anticorupţie, pentru a nu compromite oportunităţile de dezvoltare ale comunităţilor noastre şi a combate eficient sărăcia şi dezechilibrele social-economice", a mai spus premierul.

