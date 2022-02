Ciucă: Este foarte clar că în ceea ce privește valul cinci am intrat pe o linie descendentă. Există speranță ca în perioada imediat următoare aceasta tendință să continue ceea ce va genera un alt set de măsuri

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, înaintea ședinței de Guvern, că este foarte clar că, în ceea ce privește valul cinci, am intrat pe o linie descendentă și există speranță ca, în perioada imediat următoare, aceasta tendință să continue ceea ce va genera un alt set de măsuri.

Este foarte clar că în ceea ce privește valul cinci am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, având în vedere că la începutul lunii martie încetează efectele Hotărârii de Guvern, să venim cu o analiză care să se preteze la nivelul situației concrete. Ieri am avut un număr de peste 14 mii de infectări și avem în continuare peste 1000 de oameni la ATI (...) Există speranță că în perioada imediat următoare această tendință să fie descrescătoare ceea ce va genera un alt set de măsuri, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern.

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 23 februarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 11.477 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 119 decese, dintre care 9 anterioare intervalului de referință.

