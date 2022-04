Premierul Nicolae Ciucă, la Tema zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Nu are rost să discutăm și să descriem condițiile de securitate (ale vizitei la Kiev) pentru că ele s-au văzut cât se poate de clar din tot ceea ce a reușit mass-media să prezinte de la fața locului. Pregătirea unei astfel de vizite presupune de la sine măsuri prin care trebuie corelate cel puțin două aspecte - pe de o parte, cele de protecție a celor care merg în țara vecină, în Ucraina, iar pe de altă parte este vorba de corelarea cu programul liderilor, care trebuie să înțelegem că principala preocupare și focalizarea este pe ceea ce trebuie să gestioneze, astfel încât să poată să facă față oroilor acestui război, încă o dată, ilegal, neprovocat, nejustificat, pe care forțele armate ruse îl duc în țara vecină, Ucraina", a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Elementele de culise nu pot fi prezentate publicului. "Este, cred, suficient să precizăm că o astfel de vizită se pregătește pe baza relațiilor diplomatice la nivelul Ministerelor de Afaceri Externe și, desigur, structurile de securitate implicate în tot ceea ce înseamnă planificarea și fazarea activităților pe timpul duratei vizitei", a explicat șeful Executivului.

"Am ajuns cu trenul în gara din Kiev. A fost o călătorie lungă, este cât se poate de normal să înțelegem durata și practic toate procedurile care se derulează atât pentru transport, cât și, ulterior, pe timpul desfășurării vizitei. (...) Am avut posibilitatea să exprimăm încă o dată solidaritatea și sprijinul pe care țara noastră îl acordă vecinilor noștri - atât poporului ucrainean, cât și guvernului, instituțiilor statului ucrainean în acest efort - și nu cred că greșesc dacă îl numesc eroic de a-și apăra țara, și, de asemenea, pentru a putea să discutăm toate elementele de detaliu în ceea ce privește partea de relații bilaterale și este clar că se deschide o perspectivă prin care aceste relații, în special în urma vizitei, le pot caracteriza ca fiind cât se poate de bune și pe un trend ascendent, având în vedere că situația va evolua și este nevoie în continuare de sprijin și, de asemenea, este nevoie ca, așa cum am discutat cu premierul, cu președintele, să fim parte la procesul de reconstrucție", a detaliat Nicolae Ciucă.

"Am fost în cele două localități - Irpin și Borodyanka - și am putut să văd la fața locului tot ceea ce poate să constituie dezastrul rămas în urma loviturilor și în urma atacurilor pe care forțele armate ruse le-au executat în zonele rezidențiale fără să țină cont absolut deloc de faptul că în acele blocuri trăiesc persoane".

"Cariera mea este cea de militar și am mai fost în astfel de zone de conflict, am mai văzut astfel de imagini, dar niciodată atât de zguduitoare și pentru mine absolut orice minimă înțelegere față de această manifestare este imposibilă, pentru că de-a lungul carierei am fost învățați să facem ceea ce ține de profesia noastră pentru a ne apăra țara, iar atunci când a fost să ne îndeplinim misiunile, principala noastră preocupare a fost să evităm și să reducem la minimum pierderile colaterale, să protejăm viețile civililor, să protejăm obiectivele care fac parte din patrimoniu, să protejăm obiectivele care fac parte din asigurarea serviciilor normale, serviciilor medicale, serviciilor de învățământ pentru populația civilă. Este absolut inadmisibil și incredibil și am susținut la întâlnirile pe care le-am avut atât cu premierul, cât și cu președintele, poziția României de a condamna ferm aceste atrocități și aceste crime de război", a declarat Nicolae Ciucă.

Stirile TVR.ro vă oferă, în format LIVE TEXT, principalele puncte din declarațiile premierului:

este absolut inadmisibil și incredibil și am susținut la întâlnirile pe care le-am avut poziția României de a condamna ferm aceste atrocități, aceste crime de război

aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite

România a dat dovadă că este un foarte bun vecin

există deja cifre prin care putem să exemplificăm toate aceste măsuri care au fost luate

este vorba despre posibilitatea ca elevii ucraineni să participe temporar la cursuri; aceste condiții să fie asigurate cât ei se află pe teritoriul României

în cele două localități - Irpin și Borodianka - am avut posibilitatea să discut și cu autoritățile locale

preocuparea cea mare este refacerea serviciilor de utilități

clădirile care apar în imagini sunt doar partea care se vede a situației în interiorul localităților

ceea ce nu se vede constă tocmai în aceste elemente

refacerea serviciilor electrice, sanitare, de asigurare a apei potabile - văzându-le la fața locului, văzând cât de devastate sunt localitățile (...) - am discutat și posibilitatea ca în momentul în care situația va permite, companii din România să participe la întreg procesul de reconstrucție

nu am avut detalii, nici guvernul ucrainean nu le are acum, urmând ca la nivelul tehnicienilor să se pună la dispoziție un plan, să fie discutat și agreat cu țările vecine

România are capacitatea să asigure acest ajutor, tocmai de aceea am generat o încredere pentru că am demonstrat acest lucru și prin măsurile luate până acum

am sprijinit diminuarea efectelor acestui război cel puțin în plan economic

am luat deja măsuri de pe 5 aprilie liberalizând traficul de mărfuri pentru operatorii ucraineni

o decizie foarte bună când în 2020 am redeschis punctul de trecere Isaccea

lucrăm la nivelul M. Transporturilor - posibilitatea ca acele capete de cale ferată cu ecartament larg ce vin din Ucraina și din Moldova să poată fi prelungite și să ajungă în portul Galați de exemplu și facilitând, scurtând timpul transportului de mărfuri

am analizat posibilitatea găsirii unei soluții de dragare pentru a putea asigura traficul fluvial de-a lungul întregului an

discutând de posibilitatea aducerii căii ferate de la Giurgiulești către portul Galați am explicat de ce este important - este cel mai la îndemână mijloc; se evită incompatibilitatea dintre calea ferată

am discutat cu doamna comisar Vălean - vom discuta și elementele de detaliu pentru a discuta și despre bani europeni

cele legate de calea ferată sunt proiecte pe termen scurt asumate la nivelul guvernului prin M. Transporturilor și urmează să fie finalizate în 3 luni

cel legat de dragare - presupune un volum de muncă mai mare, încheierea acordurilor între guvernul României și guvernul Bulgariei, accesarea fondurilor europene

în acest moment extragem mai mult gaz decât consumăm

ieri s-a reușit luarea unei decizii ca parte din combinatul Azomureș să fie deschisă

avem nevoie de gaz, dar avem suficient acum astfel încât să putem să asigurăm consumul populației

ceea ce este important e faptul că cu nu mult timp în urmă, cu președintele PSD și președintele UDMR am asumat legea offshore prin care asigurăm demararea investițiilor

primele gaze din M. Neagră vor fi extrase la jumătatea acestui an și vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an

care ar compensa - e vorba de 10%

avem nevoie anual de 20% de gaze din import

la acestea se adaugă și celelalte demersuri prin care identificăm surse alternative

în perimetrul de la Caragele există speranțe și așa s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în 2024, iar în permietrul Neptun Deep, mai devreme de 2026-2027 nu putem să sperăm

România este o țară norocoasă având această resursă deosebit de importantă

trebuie să privim ansamblul în care ne aflăm

vom putea beneficia și de gazul lichefiat adus în Marea Mediterană

pe partea de energie electrică am luat măsuri să sporim și să fim cât mai repede independenți din punct de vedere al asigurării nevoii de consum

ne scriem în tot ce înseamnă proiectele UE de energie regenerabilă concomitent cu demersurile privind punerea în funcțiune a centralei de la Iernut

a fost o ordonanță aprobată săptămâna trecută; urmează ca în baza acestei ordonanțe să fie demarate aceste lucrări

se adaugă fondurile de modernizare asigurate de la UE prin care trebuie să asigurăm structura

și Ucraina și Moldova sunt cuplate la sistemul european

legea offshore - am discutat cu președintele camerei Deputaților azi-noapte când ne întorceam de la Kiev

într-o perioadă scurtă de timp va fi aprobată și va merge la promulgare

prețul la gaze: pe baza analizelor pe care le-au făcut specialiștii am asumat la nivelul coaliției această decizie prin care prețurile au fost stabilite la un anumit rang

vizează: protecția cetățeanului, în special a cetățenilor vulnerabili; de cealaltă parte e vorba de funcționarea economiei românești

cu toții resimțim această chestiune - criza pandemică nu s-a terminat bine și a început criza prețurilor la energie și la gaze; în cascadă criza de securitate care are drept consecință o serie întreagă de măsuri care vizează federația Rusă

de vină este Federația Rusă care invadat Ucraina

e clar că sunt consecințe și efecte pe care le vom resimți cu toții

deciziile guvernului au venit tocmai în sensul să protejăm cetățenii

ne regăsim într-un echilibru, nu spunem că suntem într-o situație în care am fi dorit să fim

suntem obligați să stingem fiecare foc și să gestionăm fiecare situație de criză și să vedem cum putem să gândim proiecte pe termen mediu și lung

despre riscul unei crize economice - deși momentul în care am stabilit formarea acestei coaliții a fost o oarecare afectare de imagine, cel puțin pentru PNL după ce a fost această luptă continuă - cred că asumarea într-o linie de maturitate politică și de asumare a gestionării situației de criză a fost cel mai bun lucru care putea să ni se întâmple

românilor nu le pasă de ce se întâmplă în interiorul unui partid sau al altuia, îi interesează să se ia măsuri

avem o creștere a investițiilor cu 10% în primele 2 luni ale anului

această asumare la nivelul coaliției - am ajuns la acea maturitate politică prin care putem să articulăm decizii

ceea ce au zis domnii președinți se bazează pe anumite analize și indicatori p ce se întâmplă la nivel continental și global

importante sunt măsurile pe care noi le luăm - lucrăm cu toate instituțiile, inclusiv cu BNR

să gestionăm inflația în așa fel să nu avem creșteri spectaculoase

gestionarea fondurilor europene -avem foarte, foarte mulți bani care pot și trebuie atrași

există acest pericol al degradării situației economice, al creșterii inflației

nu este același lucru ca la criza precedentă

am căpătat o oarecare experiență și putem să vedem virtutea tuturor instrumentelor pe care ni le pune la dispoziție statutul de țară membră a UE

pachetul de sprijin pentru România nu a venit să taie din venituri, să ne aducă cumva aproape de 2009-2010, ci a venit cu măsuri

tot ce am cuprins în pachetul de sprijin vine să dea încredere populației că în acest moment avem resursele și instrumentele necesare să gestionăm această situație

despre coaliție - așa cum arată lucrurile acum, vulnerabilitatea poate este prea devreme să o discutăm acum;

nu sunt un optimism exagerat, sunt un optimism moderat și am încredere că așa cum au pornit lucrurile, deși la început au fost voci care ne-au dat termen că nu rezistăm mai mult de 2-3 luni de zile

iată sunt 6 luni de zile

există consens pe măsurile care se iau pe măsurile la nivel guvernamental

important este să avem o guvernare care să asigure stabilitate; să asigurăm stabilitatea economică, să asigure siguranța cetățenilor și cred că asta vor aprecia oamenii

partea de fapte și de ceea ce putem să facem ca să demonstrăm oamenilor că ei sunt cei pentru care ne-am asumat această responsabilitate este mai important decât orice

oglinda noastră, a PNL, este activitatea guvernului

trebuie să arătăm că PNL are profesioniști

că poate să genereze dezbateri în spațiul public, cu mediul de afaceri

partea aceasta de ideologie, stânga-dreapta, este cât se poate de evidentă

despre relația cu fostul președinte al PNL, care a mers separat la Kiev: au fost două activități separate

noi am decis să mergem în baza protocolului asumat; prezența la întâlnire a fost 1 + 4

vizita era deja cerută de dinainte de Florin Cîțu

am rămas în liniile de protocol cerute

prezența d-nului Marcel Ciolacu - să arate că există componenta politică a unei coaliții stabile

i-am mulțumit și la congres, discut și cu președintele Senatului cel puțin o dată, de două ori pe săptămână, avem o relație cât se poate de normală

evoluțiile din Transnistria, R. Moldova: am căzut de acord că trebuie să existe o analiză cât se poate de profesională, de tehnică a ceea ce s-a întâmplat acolo

să gestionăm cu foarte mare atenție și echilibru

nu trebuie să fim parte la exacerbarea situației din teren

atât partea ucraineană, cât și noi - am analizat situația la revenirea în țară, am analizat răspunsurile oficiale

trebuie să ne menținem această stare de vigilență maximă și trebuie să abordăm cu echilibru orice provocare

Ieri, Nicolae Ciucă a fost la Kiev, unde s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu membri ai Guvernului ucrainean.

Alături de Nicolae Ciucă au mai fost preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

