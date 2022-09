Premierul Nicolae Ciucă anunță măsuri pentru reducerea risipei de energie electrică în instituțiile statului. Becurile cu filament vor fi înlocuite cu becuri pe led, iluminatul mural se va stinge la miezul nopții

Premierul le-a cerut miniștrilor un plan concert pentru a face economie. Documentul ar trebui să ajungă pe masă executivului în următoarele două săptămâni.

Am luat decizia la nivelul Guvernului, la Ministerul Mediului să analizeze demararea unui program de înlocuire a becurilor cu filament cu cele pe led, sunt becuri cu un consum redus. La nivelul instituțiilor Guvernului vom face în așa fel încât să reducem risipa și există metode prin care să putem să impunem un anumit program de funcționare. Una dintre decizii la nivelul Guvernului a fost ca iluminatul mural să fie oprit la ora 12 noaptea. Măsuri de acest gen care până la urmă sunt cele pe care fiecare dintre noi le luăm și acasă, a declarat vineri premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a participat, vineri dimineaţa, la cea de-a şasea ediţie a Bucharest Security Conference, cu tema "Strenghtening resilience in volatile times. New dimensions, new players, new perspectives".

