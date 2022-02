Premierul Nicolae Ciucă a vorbit la telefon cu premierul Ucrainei: Ne ajutăm vecinii la nevoie și sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei

"Am avut o convorbire telefonică cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, pe care l-am asigurat de solidaritatea și sprijinul nostru în fața agresiunii militare ilegale a Rusiei. Ne ajutăm vecinii la nevoie și sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei" - a scris șeful executivului de la București pe pagina de Twitter a guvernului României.

PM @NicolaeCiuca : I had a call with PM @Denys_Shmyhal of Ukraine. Solidarity and support against unlawful military Russian aggression. We are assisting our neighbours in need and support the independence and sovereignty of Ukraine./p>— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) February 24, 2022

La rândul său, premierul ucrainean a scris pe Twitter că a avut convorbiri cu primi miniștri din mai multe țări, prin care și cel român.

Work in military conditions, stay in #Kyiv. Held urgent talks with the Prime Ministers of and the Deputy Secretary General of #NATO Our partners are forming a coalition in support of #Ukraine. Hold the line and repel the enemy. #StopRussia