Premierul Nicolae Ciucă, la TVR: România nu este afectată de această decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei și Bulgariei. În acest moment, noi extragem mai mult gaz decât consumăm

Întrebat dacă ne afectează decizia Rusiei de a opri livrările de gaz către Polonia și Bulgaria, premierul Nicolae Ciucă a răspuns: "În acest moment, România nu este afectată de această decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei și Bulgariei. În acest moment, noi extragem mai mult gaz decât consumăm, în schimb este clar că avem nevoie de gaz, pentru că tocmai în urma întâlnirilor și discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții Azomureș ieri s-a reușit luarea unei decizii ca parte din combinat să poată să fie deschis - avem nevoie de îngrășăminte, de fertilizatori pentru agricultura românească. Deci, avem nevoie de gaz, dar, încă o dată, avem suficient ca să putem să asigurăm acum consumul populației și partea cealaltă folosită în industria de profil".

"Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil & Gas la jumătatea acestui an și atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asigurați prin această investiție (...) care ar compensa (un eventual deficit). Este vorba de 10%. Noi avem nevoie anual de 20% de gaze din import și, sigur, la chestia aceasta se adaugă și celelalte demersuri, prin care identificăm surse alternative de asigurare a cantității necesare de gaz", a detaliat premierul.

În perimetrul de la Caragele, primele gaze vor fi extrase în 2024, iar în perimetrul Neptun Deep "mai devreme de finele anului 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră".

"Trebuie să recunoaștem că România este o țară norocoasă având această resursă deosebit de importantă în acest moment și totodată trebuie să privim ansamblul în care ne aflăm și trebuie să fim parte la toate demersurile care au fost luate la nivelul Uniunii Europene", a declarat Ciucă.

Cu premierul bulgar se va discuta când va fi finalizat interconectorul dintre Grecia și Bulgaria. "În felul acesta, vom putea să beneficiem și de gazul lichefiat care poate fi adus în Marea Mediterană și descărcat în terminalele fie din Grecia, fie din Turcia", a detaliat șeful executivului.

