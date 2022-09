Premierul Nicolae Ciucă: Guvernul va sprijini în continuare mediul de afaceri, pentru menţinerea unei dinamici corespunzătoare a economiei

Nicolae Ciucă

"Este un eveniment cât se poate de binevenit, pentru că el marchează un parteneriat, (...) un eveniment cât se poate de onest între Guvern, între mediul de afaceri şi între bănci. Practic, nu dorim altceva decât să asigurăm, în continuare, antreprenorii din România că, la nivelul Guvernului şi la nivelul celorlalte instituţii ale statului, precum şi la nivelul sistemului bancar, căutăm soluţii astfel încât să putem să sprijinim mediul de afaceri şi să reuşim ca prin măsurile pe care le luăm împreună, prin dialogul susţinut pe care-l avem împreună cu mediul de afaceri, să asigurăm menţinerea unei dinamici corespunzătoare economiei româneşti. Am spus-o de fiecare dată, în situaţie de criză, o singură soluţie: investiţii, investiţii şi iarăşi investiţii", a afirmat Ciucă.



El a adăugat că Guvernul va continua să susţină mediul de afaceri, utilizând atât bugetul naţional, cât şi fondurile europene.



"Prin tot ceea ce am întreprins şi vom întreprinde în continuare, vom continua să susţinem mediul de afaceri şi, desigur, vom folosi toate resursele financiare la dispoziţie, atât cele de la bugetul de stat, cât şi cele care ne provin din fondurile europene. Trebuie să depăşim această situaţie, nu o putem face decât împreună. Ca atare, vă rog să mizaţi în continuare pe întreaga noastră putere de înţelegere, pe întregul nostru sprijin şi, desigur, deschiderea către dialog", a transmis prim-ministrul.



Şeful Executivului a menţionat că marţi dimineaţa a avut o nouă întâlnire cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, în căutarea de soluţii pentru sprijinirea mediului de afaceri care vizează întreg spectrul activităţilor economico-sociale.



"Am garanţia că prin aceste demersuri putem să rămânem în continuare la fel de solidari şi putem să găsim soluţiile care să ne sprjine să depăşim cât mai uşor situaţia complicată prin care trecem astăzi", a completat Ciucă.

ŞTIRILE ZILEI