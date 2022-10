Premierul Nicolae Ciucă, conferință comună cu Jens Stoltenberg: Crearea grupului de luptă condus de Franţa, cu militari din Țările de Jos şi Belgia, o dovadă a solidarității și unității NATO

Declarații comune ale celor doi oficiali:

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO:

- am discutat despre amenințarea de securitate în regiunea Mării Negre, recunoscută ca o zonă de importanță strategică pentru Alianță de către Consiliul Strategic al NATO. Am discutat despre noile grupuri de lucru NATO în zona Mării Negre ale NATO și despre apărarea colectivă

- urmează să avem o întâlnire a miniștrilor de externe din statele NATO la București, luna viitoare, aceasta marchează importanța țării dumneavoastră

- am constatat că Federația Rusă continuă atacuri asupra civililor, asupra infrastructurii civile din orașele ucrainene

- totodată, am constatat că Federația Rusă acuză Ucraina că ar avea de gând să folosească o bombă murdară - am precizat că aceasta este o acuzație falsă și Federația Rusă nu trebuie să folosească aceasta pentru manipulare, împotriva Ucrainei.

- vom sprijini apărarea Ucrainei atât cât va fi cazul

- În același timp, continuăm să ne întârim propriile apărări, atât în Marea Baltică, vrem să menținem și spațiul aerian în siguranță

- Totodată, în același sens, trupe NATO sunt în România pentru a descuraja agresiunea

- astăzi am discutat despre situația din zona Mării Negre, care are o importanță strategică deosebită pentru Alianța NATO

- știm că s-au atacat orașele ucrainene de către Rusia, că au fost blocade asupra porturilor, împotriva exporturilor de cereale

-scopul nostru a fost să asigurăm furnizarea de alimente în direcțiile necesare

- bine ați venit, domnule premier

Premierul Nicolae Ciucă:

-Vă mulțumesc domnule Secretar General. Apreciez foarte mult faptul că ne-am întâlnit astăzi. Mă bucur să fiu din nou la Bruxelles, la mai puţin de un an de la ultima discuţie pe care am avut-o aici, în acest format.

-Am apreciat discuţia consistentă de astăzi pe temele de importanţă majoră pentru Alianţă.

-Am discutat despre ameninţările şi provocările de securitate din regiunea Mării Negre, recunoscută ca zonă de importanţă strategică pentru Alianţă prin noul Concept Strategic al NATO.

- Securitatea în regiune continuă să fie afectată de războiul ilegal de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.

- Am exprimat îngrijorarea pentru efectele ample pe care comportamentul agresiv şi iresponsabil al Rusiei le poate genera pe termen lung pentru securitatea regională şi pentru securitatea euroatlantică, precum şi pentru stabilitatea globală.

- Având în vedere dinamica ridicată a acestor evoluţii, cât și impredictibilitatea comportamentului Rusiei, am accentuat necesitatea ca NATO să monitorizeze atent în continuare situaţia din Marea Neagră. Acest război arată, din păcate, ceea ce România susţine de mult timp: relevanţa strategică a Mării Negre pentru NATO, pentru interesele majore de securitate ale Alianţei.

- Astfel, implementarea deciziilor adoptate la Madrid pentru consolidarea fermă şi durabilă a posturii aliate, inclusiv pe Flancul Estic şi în ţara noastră, este crucială.

- Crearea Grupului de luptă condus de Franţa, la care contribuie și contingente de militari din Țările de jos şi Belgia, reprezintă o materializare a acestor decizii şi o dovadă concretă a solidarităţii și unității care caracterizează Alianta noastră.

- Mulţumesc, şi cu acest prilej, Franței, Olandei și Belgiei pentru implicare şi solidaritate şi de asemenea mulțumesc Statelor Unite pentru prezența lor în România.

- Am apreciat rolul activ şi implicarea substanţială a Secretarului General în adoptarea unor decizii vizionare, în sprijinul securităţii euroatlantice şi am încurajat continuarea acestor eforturi în perioada următoare, pentru implementarea deciziilor adoptate.

- Punerea în aplicare deplină a tuturor celor decise de liderii aliaţi este o prioritate absolută.

- Consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO în ansamblul său, de o manieră unitară şi coerentă, este esenţială pentru ca Alianţa să poată răspunde prompt şi eficient tuturor ameninţărilor cu care se confruntă.

- Am subliniat miza continuării sprijinului şi asistenţei pentru Ucraina. De asemenea, am reiterat sprijinul pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei, asumat încă din 2008, la Summitul de la București.

- Am accentuat, de asemenea, că Republica Moldova şi Georgia, partenerii noştri cei mai vulnerabili ca efect al războiului Rusiei contra Ucrainei, au nevoie de susţinerea noastră. In acest sens, am prezentat decizia României de a contribui financiar la Fondurile Voluntare NATO dedicate acestor state, cu 1.300.000 dolari (400.000 USD pentru Ucraina, 600.000 USD pentru Republica Moldova, 300.000 USD pentru Georgia). Toate aceste contribuţii reprezintă o reflectare practică a importanţei speciale acordate de România, în mod constant, politicii NATO de parteneriate.

- România rămâne pe deplin angajată în îndeplinirea tuturor obligaţiilor care îi revin şi vom continua să fim un contribuitor responsabil şi activ la promovarea securităţii şi stabilităţii euroatlantice.

- Creşterea bugetului pentru apărare, la 2,5% din PIB, este un demers concret în acest sens, în spiritul solidarităţii aliate.

- Am menţionat, de asemenea, importanţa viitoarei reuniuni ministeriale de externe a NATO, pe care o vom găzdui la Bucureşti la sfârşitul lunii noiembrie în acest an. Decizia ca România să fie statul gazdă pentru acest eveniment reprezintă o recunoaştere a rolului activ, a relevanţei şi aprecierii de care ţara noastră se bucură în cadrul NATO.

- Mulţumesc încă o dată Secretarului General pentru discuţia de astăzi şi doresc să reiterez angajamentul de a continua dialogul substanţial şi cooperarea eficientă în îndeplinirea obiectivelor noastre comune legate de securitatea spaţiului euroatlantic. Vă mulțumesc.

Premierul Nicolae Ciucă, împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și cu ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, se află într-o vizită la Bruxelles. Şeful Executivului a avut întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu şefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.

Nicolae Ciucă va avea și o întâlnire cu premierul Regatului Belgiei - se va semna un acord de cooperare în domeniul cercetării, iar apoi cei doi premieri vor face declarații de presă.

Vizita premierului la Bruxelles este una deosebit de importantă, în contextul în care, în luna decembrie, se va decide dacă țara noastră va intra sau nu în spațiul Schengen.

