Premierul Nicolae Ciucă și ministrul de Externe Bogdan Aurescu au salutat poziția Olandei în favoarea aderării României la Schengen

"Salut recunoaşterea de către Guvernul olandez a pregătirii României pentru a se putea alătura Schengen ca un pas cheie către atingerea acestui obiectiv, făcut posibil prin dialog şi cooperare. Olanda este un partener de preţ al ţării noastre. Suntem hotărâţi să continuăm să lucrăm împreună", a scris Nicolae Ciucă, pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca : Welcoming the Government’s recognition of ’s readiness to join #Schengen as a key step towards achieving this goal, made possible through dialogue&cooperation. NL is a valued partner of our country. We are determined to continue working together. @MinPres

Șeful Executivului de la București a salutat și acceptul Suediei.

PM @NicolaeCiuca: I welcome the approval today by the Riksdag Committee on Affairs of the positive proposal of the Swedish gov’t in favour of 's accession to the #Schengen area. This is another confirmation of ’s full readiness to make the internal security stronger!