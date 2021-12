Premierul N. Ciucă cere prefecților să fie pregătiți pentru vremea de iarnă. L.Bode: E important ca această perioadă să fie gestionată în condiții optime ținând cont de continuarea luptei împotriva pandemiei

Prim-ministrul Nicolae Ciucă

"Instituţiile statului să se asigure că perioada imediat următoare, perioadă care include atât sărbătoarea Naşterii Domnului, cât şi pe cea de final de an, se va defăşura cu certitudinea, cu siguranţa că avem asigurat tot setul de măsuri, astfel încât să putem să acţionăm şi să intervenim dacă şi unde va fi nevoie. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră realizaţi complexitatea situaţiei generate de pandemia COVID-19, situaţie amplificată de situaţia meteorologică. Trebuie să recunoaştem că, până în acest moment, nu au fost probleme deosebite. Putem spune că vremea ne-a facilitat oarecum ansamblul de măsuri şi intervenţiile pentru care noi eram pregătiţi", a transmis prim-ministrul.

La rândul său, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut structurilor ministerului din teritoriu să se mobilizeze pentru a face față provocărilor din această perioadă.

-Puneți în aplicare cu maximă responsabilitate planurile de măsuri adoptate la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și a instituțiilor subordonate ce vizează această perioadă de final de an. Este important ca și această perioadă să fie gestionată în condiții optime ținând cont de contextul special caracterizat de continuarea luptei împotriva pandemiei.

-Propun patru direcții pe care le consider prioritare: În primul rând gestionarea activităților specifice sărbătorilor de Crăciun și trecerea în noul an și aici mă refer la evenimentele publice specifice sărbătorilor de iarnă și final de an (...) Vă solicit să dispuneți măsurile necesare pentru creșterea vizibilității și asigurarea activă a forțelor de ordine publică în perimetru stradal, a structurilor de poliție pentru traficul recunoscut în acestă perioadă.

-În planul siguranței rutiere asigurați-vă că există stocuri de materiale antiderapante și utilajele de intervenție sunt funcționale. Verificați stadiul încheierii contractelor de deszăpezire de la nivelul întregii rețele rutiere de pe teritoriul județului. Păstrați permanent legătura cu administratorii drumurilor, cu structurile locale ale ministerelor, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, cu unitățile administrativ teritoriale și cu furnizorii de utilități și servicii publice.

-În al doilea rând desfășurarea tuturor activităților necesare menținerii climatului de ordine și siguranță publică în corelare cu evoluția situației epidemiologice. Să aveți în vedere inclusiv prevenirea producerii de aglomerări în spațiul public, având în vedere specificul manifestărilor cetățenilor în grupuri mari, în această perioadă și mai ales în noaptea dintre ani. O prioritate reprezintă stațiunile montane.

- Continuați și intensificați derularea de acțiuni specifice de verificare a respectării prevederilor cadrului normativ materialelor pirotehnice. Ca o paranteză până în acest moment structurile noastre au confiscat peste 44 de tone de astfel de materiale





- În al treilea rând - acordarea unei atenții sporite întregului ansamblu de măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, continuarea demersurilor pentru asigurarea respectării de către cetățeni a normelor de protecție sanitară cu accente pe evenimentele private ce presupun aglomerări de persoane. Prefecții au un rol foarte bine definit în ceea ce privește coordonarea activităților și intervențiilor legate de combaterea pandemiei covid-19 la nivel județean.





- Monitorizarea în permanență a evoluției condițiilor meteorologice în vederea gestionării eventualelor situații de urgență și acordării de sprijin cetățenilor aflați la nevoie în acest sens solicit o atenție sporită la fenomenele de tip nowcasting. Luați din timp legătura cu autoritățile locale pentru a verifica funcționarea liniilor de comunicații. Este esențial ca avertizările emise de meteorologi să ajungă cât mai repede la nivelul primăriilor iar populația să fi anunțată din timp în legătură cu producerea unor fenomene periculoase sau cu eventualele restricții de circulație

La videoconferinţă au fost prezenți ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, reprezentanţii structurilor teritoriale MAI, Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor, Direcţiilor de Sănătate Publică.

