Premierul Marii Britanii către parlamentarii conservatori: "Motivul pentru care avem succes cu vaccinul este datorită capitalismului, datorită lăcomiei, prieteni"

Boris Johnson

Comentariile, relatate de cotidianul The Sun, au fost făcute de Johnson într-o întâlnire pe platforma Zoom.



"Motivul pentru care avem succes cu vaccinul este datorită capitalismului, datorită lăcomiei, prieteni", citează The Sun spusele lui Boris Johnson la reuniunea cu parlamentarii conservatori. Premierul le-a cerut acestora sprijinul pentru restricţiile împotriva epidemiei.



Potrivit The Sun, Johnson ar fi adăugat: "De fapt, regret că am spus-o", şi le-ar fi cerut în mod repetat parlamentarilor să uite că a spus asta.



O sursă neidentificată a explicat pentru The Sun că Johnson nu discuta despre disputa cu Uniunea Europeană privind exportul de vaccinuri în Marea Britanie.



Contactat de Reuters, biroul din Downing Street a refuzat să comenteze.



Rugată să reacţioneze, Priti Patel, ministrul de Interne, a răspuns că nu a participat la întrunire. "Prim-ministrul remarcă mereu succesul puternic pe care îl avem cu vaccinul, nu doar campania, care este incredibilă, ci şi capacitatea noastră ca ţară de a dezvolta vaccinul, şi rolul pe care companiile farmaceutice, ştiinţa şi tehnologia l-au avut în aceasta", a declarat Patel.



Marea Britanie relaxează treptat restricţiile, în baza unui plan susţinut de succesul campaniei naţionale de vaccinare, prin care peste 28 milioane de persoane au primit o primă doză de ser împotriva coronavirusului.

