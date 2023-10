Premierul Marcel Ciolacu: Este prima oară în istoria României când s-a creat un echilibru între cheltuieli și investiții

Şeful Executivului a efectuat luni, alături de vicepremierul Marian Neacşu şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, o vizită de lucru la Autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş).

"Cred că e prima străpungere după perioada comunistă şi nu este o lucrare întinsă, dar este foarte dificilă. Este evident că, deja, constructorul este în avans cu lucrările şi aş dori să-l felicit. Sunt ferm convins că dacă am fi fost în Schengen aţi fost şi mai în avans, lucrurile ar fi mers mult mai uşor. În acest moment, România are, că tot vorbim şi ne place de acest deficit, cu toţii devenim experţi în deficite, are un deficit de 56 de miliarde şi cheltuieli pe investiţii de 57 de miliarde. Este prima oară în istoria României când s-a creat acest echilibru între cheltuieli şi investiţii. Cunoaştem cu toţii situaţia, când am venit prim-ministru. Înţeleg, anumite persoane sunt supărate pentru că direcţionăm, în primul şi în primul rând, banii către investiţii", a afirmat Ciolacu.

Potrivit acestuia, sumele alocate către Transporturi sunt cele mai importante, având în vedere, între altele, că astfel de lucrări au şi cea mai mare importanţă strategică.

"Unii sunt supăraţi că direcţionăm cele mai mari sume către Ministerul Transporturilor. Lucrările în Transporturi se multiplică cel mai repede şi au cea mai mare importanţă strategică. Sunt marile lucrări de infrastructură, aşteptate, să ştiţi, nu numai de români, cred că şi de noi. Tot timpul găseam motive să amânăm astfel de lucrări. Sorin Grindeanu, chiar dacă îmi este coleg, nu am nicio reţinere să spun, aceste trei tronsoane de la Piteşti spre Sibiu care sunt încă în lucru au fost ocolite de toţi miniştrii Transporturilor, de 30 şi ceva de ani. E primul ministru care închide de la Nădlac până la Constanţa. Şi o să închidem, la fel, din Moldova până în Constanţa. E prima oară când avem un plan şi acest plan prinde contur. Dacă vom avea noroc să avem constructori la fel de buni cum îi avem pe cei de aici, sunt ferm convins că lucrurile vor intra într-o dinamică şi mai mare", a transmis premierul.

El a indicat că vor exista bani pentru infrastructură. "Nu va exista să nu avem bani pentru infrastructură. Nimeni nu a pus la socoteală acum şase luni sau opt luni faptul că România este la sfârşitul unui exerciţiu financiar. Şi în primul şi în primul rând, trebuiau să se gândească că trebuie să venim cu cofinanţările, astfel încât aceşti bani să nu-i pierdem. Asta face în acest moment Guvernul. Cu adevărat, cei mai mulţi bani s-au dus la Transporturi, fiindcă sunt cei mai avansaţi", a susţinut Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a adăugat că sunt multe programe încă blocate, dar există speranţa unei absorbţii de 95% pe fondurile din exerciţiul financiar trecut.

"Sunt multe programe încă blocate şi sperăm ca prin POIM-ul de la Transporturi să nu pierdem bani la sfârşitul anului. Am sărit la 85%, ultimele plăţi absorţia cu exerciţiul financiar. Este prima oară atât de mare. Avem la decontare încă 1,5 miliarde. O să mai dau în următoarea şedinţă de Guvern cofinanţarea pentru MIPE, astfel încât să ajungem peste 95% cu absorbţia de exerciţiu financiar trecut", a explicat Ciolacu.

