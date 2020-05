Premierul Ludovic Orban: Renault România nu își va restrânge activitatea și nici nu va face concedieri

Renault

”În toate discuțiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie a managementului companiei din România privitor la restrângerea unor activități sau la intenția de a face concedieri. Sigur, totul depinde de piață, de comenzile existente, dar în România grupul Renault are o activitate extrem de profitabilă, benefică și e o activitate care, din punctul nostru de vedere, trebuie să continue. Convingerea mea e că problemele care au existat nu sunt provocate de activitatea din România, pentru că activitatea din România este o activitate extrem de profitabilă, o activitate bine organizată care avantajează grupul Renault în ansambul său”, a declarat premierul Ludovic Orban.

El a mai spus că guvernul are o colabororare foarte apropiată cu managementul din România al grupului Dacia Renault.

”Practic, grupul Renault are atât partea de proiectare, peste 200 de ingineri, are partea de testare, de verificare, care este unică și funcționează în România, la Titu, și are partea de producție, care funcționează la Mioveni”, a adăugat Orban.

Groupe Renault a anunțat un plan pentru reducerea costurilor fixe cu peste 2 miliarde de euro, pe parcursul a trei ani. Între măsuri se numără suspendarea proiectelor în România și Maroc și ajustarea a 4.600 de posturi în Franța a peste 10.000 de alte posturi în restul lumii, unde Grupul este prezent, a anunțat Groupe Renault într-un comunicat de presă, preluat de Mediafax.

„Acest proiect de plan va consolida capacitatea de adaptare a Grupului, prin concentrarea pe generarea de flux de numerar, păstrând în același timp clientul în centrul priorităților sale. Se bazează pe o abordare mai eficientă a activităților operaționale și pe gestionarea riguroasă a resurselor. Dincolo de acest aspect, proiectul de plan urmărește să pună bazele dezvoltării pe termen lung a Groupe Renault. În Franța, Grupul va fi organizat în jurul unor zone comerciale strategice, de viitor: vehicule electrice, LCV, economie circulară și inovație cu valoare adăugată ridicată. Aceste centre regionale majore de excelență, situate în Franța, urmează să se afle în centrul revenirii Grupului. La Flins și Guyancourt, Grupul își va reorganiza activitățile”, anunță Renault, citat de Mediafax.

Sursa: Mediafax

