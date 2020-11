Premierul Ludovic Orban: Adolescenții sunt "răspândaci" de virus. Nu la școală se infectează

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"La şcoală nu se infectează, dar se infectează în alte locuri. Când nu sunt sub supravegherea părinţilor, bunicilor sau a profesorilor. Şi, slavă Domnului, sunt destule ocazii în care tinerii sunt liberi, se întâlnesc... Adolescenţii, nu numai la noi, în foarte multe ţări din Europa- astea sunt analize făcute- adolescenţii sunt... cum să zic... sunt 'răspândaci' de virus, pentru că ei nu dezvoltă forme grave, marea majoritate sunt asimptomatici, nu prezintă simptome vizibile, cu toate astea ei transmit virusul. Şi nenorocirea este că primii către care transmit virusul sunt părinţii, bunicii, care pot fi afectaţi într-o măsură foarte mare", a spus Orban la B1 TV, citat de Agerpres.



Întrebat despre interzicerea deplasărilor în intervalul orar 23.00 - 05.00, prim-ministrul a spus că s-a urmărit evitarea aşa-ziselor "petreceri" de pe timpul nopţii.



"Aceste restricţii nu le-am introdus numai noi. Noi chiar am aşteptat o perioadă să vedem în alte ţări dacă dau efecte. Şi se pare că dau efecte, pentru că, pe timpul nopţii, foarte mulţi tineri, adolescenţi şi nu numai, petrec. (...) Se făceau (petrecerile de noapte- n.r) în toate locurile posibile. Eu n-am fost convins de la început de utilitatea acestor restricţii. Până într-o seară, când m-am întors pe la 12 noaptea acasă, în Dobroeşti, (...) şi în două locuri am văzut grupuri de adolescenţi care pe stradă stăteau. Nu era nici măcar în parc sau... pur şi simplu stăteau pe stradă împreună, beau o bere... Fără mască, fără nimic. Acolo, cum erau aşa grupaţi, dacă era unul singur dintre ei bolnav, cu siguranţă îi îmbolnăvea pe jumate din ceilalţi. Ei se duceau acasă şi-şi îmbolnăveau părinţii, bunicii. E un factor de risc major", a explicat Orban.



Premierul a precizat că deschiderea şcolilor depinde de evoluţia pandemiei.



"Totul depinde de evoluţia pandemiei. Noi ne dorim ca toţi elevii să se întoarcă în clasă, noi ne dorim ca învăţământul să se desfăşoare în clasă. Pe de altă parte, nu putem să facem abstracţie de ceea ce se întâmplă în România din punct de vedere pandemic", a mai spus Ludovic Orban.

