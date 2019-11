Orban, vizită la metrou EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Conform celor discutate cu conducerea Metrorex, directorii companiilor care au contracte cu metroul pentru finalizarea acestui obiectiv de investiții, practic metroul poate fi dat în folosință anul viitor, aproximativ în luna iunie. Astea sunt angajamentele care sunt luate de constructori. An convingerea că în momentul de față, constructorii au toate condițiile pentru a finaliza lucrările in termenele care au fost stabilite. Atât condițiile procedurale, cât și condițiile contractuale, cât și cele financiare pentru a putea finaliza la termen. Vom urmări lucrările îndeaproape astfel încât ele să fie finalizate. Mai sunt 4 stații care trebuie finalizate. Au existat probleme de diferite la stația Parcul Drumul Taberei unde au fost necesare lucrări de deviere, a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei.

După ani de amânări, lucrările la metroul din Drumul Taberei ar fi trebuit încheiate în decembrie. Vizita premierului vine în contextul în care termenul acesta a fost amânat din nou și a fost avansată ca dată pentru finalizarea lucrărilor, jumătatea anului viitor. Mai sunt lucrări la sistemul de siguranță și automatizare dar și la structura anumitor stații de metrou.

Cei peste 300 de mii de locuitori ai cartierului bucureștean Drumul Taberei își pierd în fiecare zi, ore în șir, blocați în trafic.

Lucrările la această magistrală au început efectiv în anul 2012.

