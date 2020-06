Premierul Ludovic Orban: Riscul cel mai mare îl avem pe Prut, unde urmează să intre viitura. Două localități amenințate

Am evaluat situația pe moment, am făcut o analiză a riscurilor care există pentru perioada imediat următoare și, evident, am stabilit care sunt toate măsurile care trebuie luate, a subliniat premierul Ludovic Orban la finalul unei ședințe a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență. Riscul cel mai mare il avem pe Prut unde urmează să intre viitura, a subliniat șeful executivului. La Rădăuți-Prut, viitura va ajunge joi.