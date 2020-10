Premierul Italiei pasează primarilor responsabilitatea lockdown-ului local

Italia in pandemie

La nicio o săptămână de la publicarea decretului pe luna octombrie, Italia a adoptat noi restricţii sanitare pe fondul creşterii accelerate a numărului de infectări.

Duminică a înregistrat un record de 11.705 de infecţii cu SARS-CoV-2 şi 69 de decese. În aceste condiţii, premierul Giuseppe Conte a semnat un nou decret în lupta cu coronavirusul.

Pentru a evita aglomerările sociale, primarii oraşelor vor avea puterea să închidă pieţele şi străzile după ora 21.00. Barurile şi restaurantele vor rămâne deschise în intervalul 5.00 - 24.00. Localurile care nu-şi pot servi clienţii la masă se vor închide la ora 18.00.

În acelaşi timp, la o masă nu se pot aşeza mai mult de 6 persoane. Sunt excluse de la restricţii restaurantele din aeroporturi, de pe autostradă şi din spitale.

Sălile de sport şi piscinele mai au la dispoziţie o săptămână să adopte protocolul sanitar, iar dacă nu o vor face, se vor închide.

Liceele şi şcolile profesionale vor avea un program flexibil în scenariul hibrid, dar şi în ture de după-amiază.

Târgurile şi manifestaţiile în aer liber la nivel local sunt interzise, în schimb cele naţionale şi internaţionale rămân dechise.

Angajaţii administraţiei publice vor fi nevoiţi să lucreze de acasă în proporţie de 75% şi toate şedinţele se vor desfăşura on line.

Chiar dacă Italia a intrat, oficial, în valul doi al pandemiei, premierul Giuseppe Conte a asigurat că ţara nu va retrăi situaţia primului val când a fost luată pe nepregătite.

„În aceste luni am lucrat intens. Am crescut numărul personalului sanitar cu 34.000 de unităţi. Am dublat locurile la ATI şi putem să distribuim regiunilor, şi o vom face, nouă aparatură necesară terapiilor intensive şi sub intensive. Nu uitaţi că am pornit de la zero cu măştile de protecţie şi acum producem 20 de milioane de bucăţi, pe zi”, spune premierul italian.

