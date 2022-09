Premierul israelian, Yair Lapid, a îndemnat comunitatea internaţională "să utilizeze forţa" dacă Iranul dezvoltă arme nucleare

Israelul a desfăşurat în ultimele luni o intensă ofensivă diplomatică pentru a încerca să convingă Statele Unite şi principalele puteri europene (Regatul Unit, Franţa, Germania) să nu reînnoiască acordul din 2015 privind programul nuclear iranian (JCPOA), din care administraţia Trump s-a retras.



De aproape două săptămâni, diverşi responsabili au sugerat că acordul ar putea să nu fie reînnoit înainte de cel puţin jumătatea lui noiembrie, o întârziere pe care prim-ministrul Lapid încearcă să o folosească pentru a-i determina pe occidentali să impună o abordare mai dură în negocierile lor.



"Singura modalitate de a împiedica Iranul să aibă arme nucleare este să se pună pe masă o ameninţare militară credibilă. Şi acolo, şi numai acolo, se va putea negocia un acord mai lung şi mai solid cu ei", a declarat Yair Lapid de la tribuna Adunării Generale.



"Trebuie să fie clar pentru Iran că, dacă va merge mai departe cu programul său nuclear, lumea nu va reacţiona prin cuvinte, ci va folosi forţa", a adăugat el.



Israelul, care consideră Iranul inamicul său numărul unu, reproşează, de asemenea, Teheranului că finanţează Hezbollahul libanez şi Hamasul palestinian, două mişcări armate cu baze la frontierele statului evreu.



În pofida "obstacolelor", un "acord cu palestinienii, bazat pe două state pentru două popoare, este lucrul corect de făcut pentru a asigura securitatea şi economia Israelului şi pentru a oferi un viitor copiilor noştri", a adăugat Yair Lapid, în plină campanie pentru alegerile legislative de la 1 noiembrie.



"Chiar şi astăzi, marea majoritate a israelienilor susţin această viziune a unei soluţii cu două state şi eu sunt unul dintre ei. Avem o singură condiţie: ca un viitor stat palestinian să fie paşnic", a adăugat Yair Lapid, al cărui discurs la ONU, dezvăluit înainte de presa din Israel, a fost criticat deja de adversarii săi politici.



Preşedintele american, Joe Biden, a salutat sprijinul premierului Lapid pentru soluţia cu două state vorbind despre o decizie "curajoasă".



"Nu pot fi mai mult de acord", a scris el pe Twitter.

I welcome @IsraeliPM Lapid's courageous statement at the UN General Assembly: “An agreement with the Palestinians, based on two states for two peoples, is the right thing for Israel’s security, for Israel’s economy, and for the future of our children.”



I could not agree more.