Premierul Florin Cîţu: Guvernarea nu are de suferit după campania de alegeri din PNL, merge mai departe

Florin Cîțu

”PNL o să fie mult mai puternic după aceste alegeri. Veţi vedea că începând cu 26 septembrie lucrurile se vor linişti şi asta trebuie să-i asigurăm pe români că guvernarea nu are de suferit după această campanie, guvernarea merge mai departe, rezultatele sunt foarte bune, aţi văzut şi cifrele, rectificarea bugetară o să fie pozitivă, nu-mi aduc aminte ca o rectificare să fie pozitivă în ultimii 30 de ani”, a afirmat Cîţu, înaintea Comitetului de coordonare al PNL Bucureşti, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea filialei.



Întrebat în legătură cu afirmaţiile ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, potrivit cărora dacă USR PLUS pierde un minister, va ieşi de la guvernare, Cîţu a spus că nu înţelege 'acest comentariu'.



„Nu a fost nicăieri o discuţie să piardă USR vreun minister, avem un protocol deja semnat, nu înţeleg, dar trebuie să nu uităm că şi ei sunt în campanie electorală şi aceste comentarii trebuie să rămână în acest context„, a adăugat premierul.



El a mai spus că nu poate schimba aritmetica guvernamentală.



”Nu pot eu să schimb aritmetica guvernamentală, ar însemna să dăm jos propriul Guvern, ceea ce nu se va întâmpla”, a menţionat Florin Cîţu, întrebat dacă există o garanţie că, dacă va rămâne premier după alegerile din PNL, nu va schimba aritmetica guvernamentală.



Cîţu s-a referit şi la afirmaţiile vicepremierului Dan Barna referitoare la alegerile din PNL, care ar afecta reformele.



„Reformele în ceea ce priveşte Guvernul de fiecare dată când a trebuit să fie luate decizii le-am luat şi le-am dus în Parlament. În Parlament, unde şi domnul Barna şi grupul USR USR există, lucrurile nu prea înaintează. Eu am fost cel care am atras atenţia acum o lună de zile că lucrurile sunt încetinite în Parlament, vom vedea care e soluţia. Am spus atunci că s-ar putea să guvernăm prin ordonanţe de urgenţă dacă în Parlament nu se mişcă lucrurile foarte bine„, a menţionat Cîţu.

