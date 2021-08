Contractele cu statul vor fi modificate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Guvernul lucrează la un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care contractele firmelor cu statul pot fi modificate în funcţie de creşterea sau scăderea preţurilor la anumite materiale.

”Avem câteva evoluții pe prețuri și am văzut la energie, vorbim de prețurile în construcții, materiale de construcții. Și aici deja am prezentat câteva soluții, multe din contractele care sunt făcute cu statul pentru anumite proiecte vor fi modificate că să țînă cont de această creștere. Propunerea este că de acum încolo să ținem cont atât de creșterile, cât și de scăderile prețurilor și aceste contracte o să fie modificate in funcție de ce se întâmplă cu prețurile pe piață”, a spus Cîțu.

