Premierul Florin Cîțu: Trebuie o formulă transparentă prin care în fiecare an să se știe cu cât cresc alocațiile pentru copii

Premierul Florin Cîțu / FOTO: www.facebook.com/guv.ro

Potrivit lui Cîţu, Executivul va fi nevoit să dea o ordonanţă de urgenţă în cazul în care opoziţia va ataca la CCR proiectul de lege aflat în dezbatere la Parlament referitor la calendarul de creştere a alocaţiilor.

"Aici nu este vorba despre dublare, este vorba despre a creşte predictibil alocaţiile în fiecare an, nu doar până la acest moment. Noi vom crea o formulă transparentă prin care vom creşte alocaţiile (...) în fiecare an, aşa vom face şi cu pensiile, aşa vom avea o formulă transparentă şi pentru salariul minim. (...) Vom merge în viitor cu această formulă. Nu înseamnă că ne oprim când se dublează sau se triplează ş.a.m.d., deci lucrurile vor merge înainte. (...) Va fi o majorare şi anul viitor, va fi de 20%. Dar, în acelaşi timp, trebuie să ne uităm nu numai la anul viitor, să ne uităm şi în viitor. Şi trebuie să fie totul transparent. Nu putem să vorbim doar despre ce facem, vorbim de această dublare a alocaţiilor şi după aceea ce facem? O luăm de la zero? Nu. Trebuie să avem o formulă transparentă, prin care în fiecare an oamenii să ştie cu cât cresc alocaţiile", a explicat Florin Cîţu la Palatul Victoria, citat de Agerpres.



El a adăugat că, în cazul în care situaţia economică permite, "natural, prin formulă, vor creşte mai rapid alocaţiile".



"Când legi o formulă de o performanţă economică mai bună, bineînţeles că şi alocaţiile vor creşte mai mult. Asta este scopul nostru: de a lega creşterea alocaţiilor de performanţa economică, nu de voinţa politică, aşa cum a fost până acum. Nu trebuie să mai folosim decizia politică pentru a lua aceste decizii", a afirmat Cîţu.



Întrebat despre o declaraţie a sa din decembrie 2020 potrivit căreia va include în bugetul de stat şi majorarea alocaţiilor de la 1 iulie 2021 dacă proiectul de lege adoptat de Senat va trece de Camera Deputaţilor, lucru care nu s-a întâmplat deocamdată, şi dacă sumele respective sunt în buget, prim-ministrul a precizat că bugetul a fost construit pe legislaţia care era în vigoare.



"În acelaşi timp, eu v-am spus, am aprobat şi strategia fiscal-bugetară care arată foarte clar obiectivul nostru de a reduce deficitul bugetar în perioada următoare, până în 2024, sub 3% din PIB. În acelaşi timp, la Senat amendamentele care arată un nou calendar de creştere a alocaţiilor, următoarea fiind 1 ianuarie 2022, a fost votat de toţi membrii coaliţiei. La Camera Deputaţilor, nu ştiu din ce motive s-a întârziat acest lucru, deşi toţi avem acelaşi obiectiv de predictibilitate, transparenţă şi reducere a deficitului bugetar în perioada următoare, de aceea dacă, şi văd că în spaţiul public există informaţii că proiectul de lege, chiar dacă aprobat în această formă, aţi văzut ieri coaliţia sau luni seară coaliţia a decis să meargă pe varianta de la Senat, primim semnale din partea Opoziţiei că va fi atacat acest proiect de lege la Curtea Constituţională. În aceste condiţii mă văd nevoit să aprob o ordonanţă de urgenţă în şedinţa de Guvern pentru a mă asigura că menţinem stabilitatea financiară a României în perioada următoare", a transmis premierul.



El a informat că ordonanţa de urgenţă va fi dată "rapid" de Guvern. "Să ne asigurăm că nu avem probleme la buget şi că va arăta şi o creştere de anul viitor, de la 1 ianuarie, de 20%, dar după aceea vreau să venim cu o formulă ca să fie din 2023 predictibile lucrurile", a completat prim-ministrul.

