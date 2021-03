Premierul Florin Cîțu despre proiectul privind desființarea Secției speciale: Vom încerca la Senat o modificare

Premierul Florin Cîțu / FOTO: https://www.facebook.com/guv.ro/

"Eu am spus de fiecare dată că îmi doresc ca proiectul de lege să iasă din Parlamentul României cât mai aproape de forma pe care am adoptat-o în Guvern. În continuare discut cu colegii mei, proiectul merge la Senat şi vom încerca şi acolo să avem o modificare care să îl aducă cât mai aproape de forma pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern. Rămân la opinia că aceea este forma cea mai bună pentru România astăzi", a subliniat premierul, citat de Agerpres.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat ieri raport favorabil proiectului privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, adoptând mai multe amendamente, printre care şi unul al deputatului minorităţilor naţionale Ionel Stancu.

Amendamentul prevede că magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM.

